Le PSG au Parc, Anne Hidalgo va céder au Qatar

Malgré le dépôt d’une marque d’intérêt pour le Stade de France, le Paris Saint-Germain a pour priorité de racheter le Parc des Princes. Rien n’a changé pour la maire Anne Hidalgo, toujours opposée à la vente de l’enceinte. Mais les dirigeants du club francilien restent persuadés d’obtenir gain de cause.

Les semaines passent et la situation reste figée. Le Paris Saint-Germain, qui souhaite racheter le Parc des Princes afin d’augmenter sa capacité d’accueil et ses recettes, n’est pas près d’obtenir un accord. Et pour cause, la mairie de la capitale, vexée par l’offre initiale du club francilien, a totalement fermé la porte à la vente de son stade.

« Le club a proposé 38 millions d'euros, confirmait la maire Anne Hidalgo sur RFI le mois dernier. Je pense que le mot ridicule est le mot qui convient. Il n'y a plus de chemin possible. Arrêtons de discuter pour ne pas arriver à un accord. » En réaction à ce blocage, le Paris Saint-Germain a étudié ses alternatives.

Le champion de France en titre a en effet déposé une marque d’intérêt pour le rachat du Stade de France, propriété de l’Etat. Pas de quoi inquiéter Anne Hidalgo. « Je pense qu'ils ne partiront pas pour les mêmes raisons : celles du non-respect de l'Etat de droit, avait-elle réagi. Les règles que j'évoque s'appliquent aussi à l'Etat et c'est très compliqué de céder un stade. » Sauf que de l’autre côté, le Paris Saint-Germain croit également à un coup de bluff.

Le Qatar serein

Le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi, ouvert à la vente d’un pourcentage de ses parts, serait mieux placé dans les discussions en tant que propriétaire de son enceinte. Il faudrait donc éviter de s’éterniser sur ce dossier. Mais le quotidien Le Parisien voit le Qatar serein car « certain qu’Anne Hidalgo finira par vendre vu l’état des finances de la Ville ». Vous l’aurez compris, la partie de poker continue.