Le PSG affronte Chelsea et le Real pour Nkunku !

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison époustouflante, Christopher Nkunku est dans le viseur des plus gros clubs européens dont le PSG au mercato.

Sous contrat avec le RB Leipzig jusqu’en juin 2024, Christopher Nkunku est l’un des joueurs les plus courtisés d’Europe à l’aube du mercato estival. Auteur d’une saison exceptionnelle, celui qui a été élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga affole les cadors européens. A en croire les informations du site Fichajes.net, cinq clubs sont en lice pour enrôler Christopher Nkunku, lequel a de moins en moins de chances de rester à Leipzig même s’il n’a pas publiquement émis le souhait de partir. Club formateur de Christopher Nkunku, le Paris Saint-Germain fait partie des cinq clubs en lice pour recruter l’attaquant de l’Equipe de France. Mais dans ce dossier, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi devront composer avec une concurrence très rude. En Angleterre, deux clubs souhaitent recruter Christopher Nkunku.

Vers un duel PSG - Real Madrid pour Nkunku ?

Déjà opposé au PSG dans le dossier Ousmane Dembélé, Chelsea est également présent pour accueillir l’attaquant du RB Leipzig. Les Blues, qualifiés pour la Ligue des Champions, ont de sérieux arguments à faire valoir dans ce dossier au contraire de Manchester United. Les Red Devils sont intéressés de plus longue date par Nkunku mais l’absence de Ligue des Champions à Old Trafford la saison prochaine risque de peser lourd dans le choix de l’attaquant du RB Leipzig, qui a peu de chances de retenir la proposition de Manchester United. Enfin, les deux derniers finalistes dans la course à la signature de Christopher Nkunku se trouvent en Espagne et il s’agit logiquement des deux poids lourds, le FC Barcelone et le Real Madrid. En grosse difficulté financière, Barcelone a peu de chances de pouvoir rivaliser avec ses concurrents pour Nkunku. En revanche, le Real Madrid a des moyens et vient de le prouver en faisant signer Aurélien Tchouaméni. Le récent vainqueur de la Ligue des Champions pourrait donc jouer les troubles fêtes dans ce dossier plein de suspense où aucun favori ne se dégage pour l’instant.