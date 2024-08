Le PSG accroché en Autriche

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Match de préparation

Worthersee Stadion (Klagenfurt)

Sturm Graz-PSG 2-2

Bien lancé par deux buts d'entrée signés Mbaye (9e) et Soler (11e), le PSG semblait parti pour vivre une soirée tranquille en Autriche. Néanmoins, les Parisiens ont été repris avant la pause et ont finalement concédé le match nul 2-2 face à Sturm Graz, dernier champion d'Autriche. Le PSG enchaînera avec un plus gros morceau Leipzig samedi, à une semaine de la reprise en Ligue 1.