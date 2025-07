Le PSG accélère pour ce renfort gigantesque à 120 ME

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a bien l’intention d’accélérer sur le marché des transferts et parmi les cibles du club de la capitale, le milieu de terrain Carlos Baleba figure tout en haut de la liste de Luis Campos.

La Coupe du monde des clubs a pris fin et pour le Paris Saint-Germain, l’heure est maintenant venue de se mettre à fond sur le mercato. Le club de la capitale cible plusieurs renforts durant l’été, en défense bien sûr avec la nécessité de recruter au moins un central et des latéraux remplaçants, mais pas uniquement. Au milieu de terrain, Luis Enrique ne dirait pas non à un joueur capable de titiller Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves. Dans l’esprit, le PSG aimerait enrôler un joueur au profil plus physique et défensif afin de plus facilement pouvoir s’adapter à certains adversaires.

Je confirme ce que j’ai avancé précédemment : le Paris Saint-Germain est bel et bien intéressé par Carlos Baleba ( Je suis sûr de moi). D’ailleurs, il se pourrait que le club effectue une première approche dans les prochains jours pour tenter d’attirer le milieu de terrain.… pic.twitter.com/UrvA9ZA9vJ — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) July 16, 2025

Selon les informations du compte insider PSG Inside Actu, l’ancien Lillois Carlos Baleba figure tout en haut de la short-list de Luis Campos. Notre confrère affirme même que le champion d’Europe en titre pourrait effectuer une première approche « dans les prochains jours » afin d’enrôler le milieu de terrain de Brighton, sous contrat avec le club de Premier League jusqu’en 2028. La concurrence sera toutefois rude dans ce dossier et le PSG accuse un retard important sur de nombreux clubs, au travail depuis plusieurs mois pour tenter d’attirer le joueur de 21 ans. « Le club parisien devra donc se montrer convaincant et réactif s’il veut espérer rafler la mise » ajoute le compte spécialisé sur X, qui conclut en expliquant que la piste a déjà été validée par Luis Enrique.

Le PSG passe la seconde pour Carlos Baleba

Le profil du milieu de terrain camerounais plait donc à tout le monde au Paris Saint-Germain, mais la question du prix pourrait faire tiquer. Il y a quelques semaines, la presse anglaise laissait filtrer que Brighton se montrait extrêmement gourmand pour lâcher le natif de Douala en réclamant la coquette somme de 120 millions d’euros. Rien de surprenant toutefois quand on sait que les Seagulls avaient déjà payé très cher en 2023 pour le faire venir de Lille en 2023, en dépensant 30 millions d'euros à l'époque. Depuis, Carlos Baleba a explosé en Premier League et le déloger aura forcément un coût. Pour ce PSG new-look qui refuse de surpayer, une telle somme sera forcément dissuasive. Reste à voir si elle sera totalement rédhibitoire.