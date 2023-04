Le PSG a trouvé son milieu, Verratti va adorer

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En quête de renfort pour son entrejeu, le Paris Saint-Germain regarde notamment du côté de l’Inter Milan. Le club de la capitale apprécie le profil de Nicola Barella qui ne sera pas forcément retenu cet été. Une bonne nouvelle pour le Parisien Marco Verratti, fan de son compatriote italien.

Oubliez l’enveloppe annoncée à 80 millions d’euros. Pour le mercato estival à venir, le Paris Saint-Germain disposera d’un budget largement supérieur. Le champion de France en titre va en effet entrer dans les clous du fair-play financier et respecter son accord avec l’UEFA, notamment grâce à des revenus en nette hausse et à l’apport de CVC, le fonds d’investissement qui a racheté une partie de la société commerciale de la Ligue de Football Professionnel.

Grâce à un accord négocié l'an passé et des revenus en augmentation, Paris pourra être actif durant le mercato et ne plus être sous le joug du FPF 👀👇https://t.co/60PAIzCfFb — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) April 24, 2023

Dans ces nouvelles conditions, le Paris Saint-Germain pourra renforcer plusieurs postes, y compris l’entrejeu. On sait que le conseiller football Luis Campos a pour objectif d’attirer un milieu de terrain plus physique, si possible français et susceptible de s’identifier au projet parisien. D’où l’intérêt pour le Niçois Khéphren Thuram. Ce n’est pourtant pas du tout le profil de Nicolo Barella (26 ans). Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le Paris Saint-Germain a bien coché le nom de l’Italien auteur de performances remarquées avec l’Inter Milan.

Barella non retenu

D’ailleurs, le pensionnaire du Parc des Princes ne serait pas le seul intéressé. Le quotidien sportif évoque aussi la présence de Liverpool sur ce dossier. Ce sera peut-être l’occasion pour les Nerazzurri de réaliser une belle vente. La source ajoute effectivement que l’international italien, bien que sous contrat jusqu’en 2026, pourrait être vendu pour des raisons financières, surtout si l’actuel sixième de Serie A ne dispute pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Une situation intéressante pour le Paris Saint-Germain, mais aussi pour son milieu Marco Verratti, décrit comme un grand admirateur du Milanais.