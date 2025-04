Le PSG a trouvé son milieu de terrain idéal

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

A la recherche d'un milieu de terrain technique et polyvalent en vue de la saison prochaine, le Paris Saint-Germain garde un oeil sur la situation de Stanislav Lobotka. Le milieu de terrain slovaque réalise une saison impressionnante avec le Napoli.

Les rumeurs se multiplient et ne semblent pas s'arrêter. Ce n'est plus un secret pour personne, le Paris Saint-Germain veut recruter un nouveau milieu de terrain. La direction parisienne tient absolument à offrir à Luis Enrique un nouvel élément dans son entrejeu, lequel doit être doté de qualités tactiques, techniques et physiques irréprochables. Le système de jeu de l'entraîneur parisien demandant beaucoup de rigueur, toutes les pistes ne se valent pas. Dans ce cas, qui pourrait mieux cocher ces cases que celui que Luciano Spalletti comparait à Andres Iniesta ? En pleine bourre au Napoli, Stanislav Lobotka fait l'objet de convoitises du PSG, indique TuttoMercatoWeb.

Le PSG sur Lobotka, l'idée de génie ?

Le média italien affirme en effet qu'il serait judicieux pour Naples de le vendre cet été au prix fort. L'international slovaque est dans sa 31e année et sa cote va forcément baisser avec le temps. TMW évalue d'ailleurs Stanislav Lobotka à 40 millions d'euros, sachant que son salaire ne dépasse même pas les 300 000 euros mensuels. Une broutille pour le Paris Saint-Germain ? Rien n'est moins sûr, car avec la concurrence de Manchester United sur le dossier, le prix total pourrait grimper. Et il n'est pas dit que la direction parisienne se permette de lâcher autant d'argent pour un joueur qui ne progressera plus. En tout cas, ce n'est plus vraiment la politique de recrutement de ces dernières années.

En Serie A, Le Napoli est au coude à coude avec l'Inter Milan (71 points tous les deux après 33 journées) et peut tout à fait croire à un nouveau titre de champion d'Italie. Pour cela, Antonio Conte peut compter sur un Stanislav Lobotka de gala, match après match. Forcément, en fin de saison, le Slovaque fera l'objet de nombreuses convoitises tant il est important pour les Azzurri.