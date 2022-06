Le PSG a trouvé le successeur de Neymar !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025, Neymar est néanmoins poussé vers la sortie par le Qatar lors de ce mercato estival.

Après avoir bouclé la prolongation de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a l’intention de mener une petite révolution lors de ce mercato d’été. Neymar pourrait en faire les frais puisque l’international brésilien est poussé vers la sortie, un constat d’autant plus valable après le départ de Leonardo. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2025, Neymar a confié dans une interview le mois dernier qu’il n’était pas dans l’optique de partir. Mais le Paris Saint-Germain a bien l’intention de faire tout son possible pour se séparer de l’international auriverde au salaire XXL. A en croire les informations de Marca, la direction du PSG a déjà identifié le potentiel successeur de Neymar au mercato. Il s’agit d’Arnaut Danjuma, auteur de 16 buts et 4 passes décisives sous les couleurs de Villarreal cette saison.

Danjuma priorité du PSG en cas de départ de Neymar

La piste Danjuma confirme le changement de cap de la stratégie parisienne en période de mercato. Si le PSG souhaite toujours s’appuyer sur de grandes stars du football mondial (Mbappé, Messi, Marquinhos), l’idée est de compléter l’effectif avec des joueurs aux noms moins clinquants mais plus fiables. Très suivi en Angleterre, où plusieurs clubs de Premier League ont manifesté leur intérêt pour le recruter, Arnaut Danjuma ne sera pas bradé par Villarreal cet été. Et pour cause, le Néerlandais (6 sélections) dispose d’un contrat de longue durée avec le sous-marin jaune, club avec lequel il est lié jusqu’en juin 2026. De plus, sa clause libératoire s’élève à 45 millions d’euros, une somme importante pour un joueur n’ayant pas encore côtoyé les plus grands clubs européens. Reste maintenant à voir si le Paris SG parviendra à se séparer de Neymar afin de faire de la place à ce grand talent évoluant à Villarreal cet été.