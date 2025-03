Le PSG a repéré son futur n°10 en Argentine ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très attentif au marché des jeunes joueurs, Luis Campos a flashé sur une pépite du football argentin en la personne de Franco Mastantuono.

Après avoir recruté Bradley Barcola, Joao Neves ou encore Désiré Doué ces dernières années, le Paris Saint-Germain a bien l’intention de poursuivre dans cette voie avec une politique de recrutement axée sur l’achat de jeunes joueurs à fort potentiel. En France, des joueurs tels que Maghnes Akliouche ou Rayan Cherki sont suivis par le club parisien, mais Luis Campos n’a pas des yeux qu’en Ligue 1. La presse argentine nous apprend en ce début de semaine que le coordinateur sportif du Paris SG a également repéré un joueur très prometteur en Amérique du Sud et plus précisément en Argentine. Selon les informations du site El Crack Deportivo, l’actuel leader de la Ligue 1 est très intéressé par Franco Mastantuono, le meneur de jeu de River Plate âgé de seulement 17 ans.

Le PSG a flashé sur Franco Mastantuono

Él y Mastantuono, Mastantuono y él. Que se equivoquen tanto como aciertan, que la pierdan y vuelvan a pedirla, que los superen en cuerpo hasta que se adapten al roce. Siempre con ellos antes que la manga de burros y vejestorios que le está robando a River.pic.twitter.com/8nvrHBmsPG — 𝕮𝖍𝖔𝖒𝖎 🇦🇷 (@chomickirio) March 2, 2025

Après avoir perdu Claudio Echeverri, vendu à Manchester City, le club argentin ne souhaite pas se séparer de sa nouvelle pépite au poste de numéro dix. Mais dans ce dossier, River Plate n’a pas toutes les cartes en mains dans la mesure où Mastantuono dispose d’une clause libératoire fixée à 40 millions d’euros. Si le PSG décidait de lever cette clause et trouvait un accord avec le jeune milieu offensif argentin, alors River Plate n’aurait tout simplement pas son mot à dire. La question est maintenant de savoir si Luis Campos et Luis Enrique valideront un tel transfert, ou si Mastantuono fait simplement partie d’une liste élargie de joueurs suivis pour le moment. Quoi qu’il en soit, le profil de ce joueur hyper prometteur, auteur de 4 buts et 3 passes décisives la saison dernière et qui est considéré comme l’un des milieux les plus prometteurs du football argentin, a assurément tapé dans l’oeil de l’état-major du PSG.