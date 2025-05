Le PSG a payé 70ME pour le nouveau Ribéry

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Sur le terrain d'Arsenal, le Paris Saint-Germain a confirmé son statut de favori au titre en Ligue des champions. Dembélé, Vitinha et Donnarumma ont été loués en priorité après le match. Néanmoins, Philipp Lahm préfère mettre en avant Khvicha Kvaratskhelia.

Nice n'était bien qu'un simple accident pour ce Paris Saint-Germain. La défaite de vendredi dernier a été éclipsée par la demi-finale aller contre Arsenal. Mardi soir, les Parisiens ont battu les Gunners mais ont surtout inquiété toute l'Europe avec une performance collective de grande qualité. Il n'était pas facile de désigner un homme du match après la rencontre entre Ousmane Dembélé buteur, Gianluigi Donnarumma solide dans les buts et un milieu à trois de grande qualité. L'UEFA a choisi Vitinha pour son trophée officiel. Un autre parisien a toutefois tapé dans l'œil de la légende allemande Philipp Lahm.

Kvaratskhelia, le nouveau Ribéry ?

Interrogé par le média The Athletic, l'ancien latéral du Bayern a loué la performance de Khvicha Kvaratskhelia. Lahm apprécie la qualité offensive mais surtout la générosité du Géorgien. Son profil lui fait penser à son ancien coéquipier Franck Ribéry. « La distance sur laquelle Khvicha Kvaratskhelia peut porter le ballon est remarquable, d'autant plus qu'il est toujours dangereux à la fin de ses courses. Il apporte quelque chose à chacune de ses équipes. C'est la star de l'équipe nationale géorgienne, mais il travaille et défend toujours avec autant d'intensité que n'importe qui dans l'équipe. C'est un battant, aussi bien en attaque qu'en défense, c'est dans sa nature. Son travail acharné et son intensité me rappellent Ribéry », a lâché Philipp Lahm.

Avec 517 matchs sous le maillot du Bayern et 113 en sélection allemande, le capitaine des champions du monde 2014 sait de quoi il parle. Un bon présage pour le PSG sachant que Franck Ribéry a grandement contribué au sacre des Bavarois en Ligue des champions en 2013. Cette année-là, l'ancien marseillais avait même frôlé le Ballon d'Or avec une troisième place finale derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les supporters parisiens ne peuvent souhaiter que la même chose à Kvaratskhelia 12 ans plus tard.