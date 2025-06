Le PSG a acheté sa Coupe pour 2 milliards, l'Espagne a la rage

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG a gagné la Ligue des champions en corrigeant l'Inter 5-0. Une performance collective qui a impressionné les observateurs en Europe. Néanmoins, en Espagne, on relativise ce triomphe en rappelant les lourds investissements consentis par le club parisien.

Le Paris Saint-Germain est sur le toit de l'Europe et de quelle manière ! Les Parisiens ont offert une leçon de football à l'Inter Milan, terrassé 5-0 à Munich. La jeune équipe parisienne bat le record de la plus large victoire en finale de Ligue des champions sur 70 ans de compétition. Avec son pressing étouffant et sa qualité technique, ce PSG a enchanté la plupart des observateurs. Difficile de parler de titre au rabais pour les Parisiens qui ont peut-être posé les bases d'une domination future dans la plus grande des compétitions européennes.

Une C1 achetée 2,2 milliards d'euros

Un concert de louanges auquel ne participe pas forcément AS. Le célèbre quotidien sportif espagnol a ironisé sur les moyens investis par QSI pour atteindre son objectif de Ligue des champions, démarrant son analyse du match par un titre un brin provocateur : « Une ligue des champions à 2,283 milliards d’euros ». Toutefois, le quotidien madrilène n'a pas voulu tout jeter dans ce succès parisien et a loué le travail colossal de Luis Enrique, génie tactique incompris dans son propre pays.

LdC : Le PSG à jamais les premiers à coller 5-0 ! https://t.co/HUETe5OVyx — Foot01.com (@Foot01_com) May 31, 2025

« Luis Enrique a fait ce que personne avant lui n'avait fait, placer le PSG là où il n'avait jamais été auparavant, sur l'autel destiné aux plus grands. Après une dépense monstrueuse, oui. Avec un État derrière, aussi. Mais avec lui aux commandes. Avec son technicien. Personne d'autre », a écrit AS. Cette attaque sur les moyens financiers XXL du Paris Saint-Germain oublie quand même de dire que les récents vainqueurs de la C1 avaient dépensé des sommes proches du club parisien, Real Madrid compris.