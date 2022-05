Le prix de Mukiele explose, le PSG adore ça

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Intéressé par le profil de Nordi Mukiele au mercato, le PSG doit cependant faire face à la concurrence de l’Atlético de Madrid.

Dans le dossier de l’international français du RB Leipzig, le Paris Saint-Germain est lancé dans un duel palpitant avec l’Atlético de Madrid. Et pour cause, les Colchoneros ont fait de Nordi Mukiele l’une de leurs priorités dans l’optique du mercato estival. Il faut dire que l’ancien défenseur de Montpellier coche toutes les cases pour rejoindre un grand d’Europe. Jeune, rapide et puissant, il n’est pas maladroit techniquement ce qui lui permet d’être aussi bon au poste de latéral droit qu’en défense centrale. Selon les dernières tendances, il semblerait que le PSG accusait un léger retard sur l’Atlético de Madrid dans le dossier Nordi Mukiele. Mais les choses pourraient être en train de s’inverser selon Todo Fichajes, qui croit savoir que les exigences financières importantes de Leipzig pourraient bien profiter au Paris Saint-Germain.

Mukiele finalement vendu 25 ME par Leipzig ?

Et pour cause, l’Atlético de Madrid espère boucler la venue de Nordi Mukiele lors du mercato estival pour une somme avoisinant les 10 millions d’euros. Mais il semblerait que le RB Leipzig ne bradera pas Nordi Mukiele et réclame plutôt une somme comprise entre 20 et 25 millions d’euros pour l’international tricolore. De quoi faire peur à l'Atlético de Madrid, qui n'est pas prêt à monter aussi haut pour Nordi Mukiele, ce qui pourrait ainsi faire les affaires du Paris Saint-Germain. Et pour cause, le PSG ne voit de son côté aucun inconvénient à poser 25 millions d’euros sur la table pour recruter Nordi Mukiele, ce qui pourrait faire la différence dans ce dossier. Reste maintenant à connaître la préférence du joueur, qui n’a pas encore communiqué ses envies entre d’un côté l’assurance de jouer à l’Atlético de Madrid et de l’autre côté, une féroce concurrence au PSG que ce soit au poste de latéral droit (Hakimi) ou en défense centrale (Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe).