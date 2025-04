Le nouveau maillot 2025-26 du PSG fait paniquer

Dans : PSG.

Le PSG est plus que jamais concentré sur sa fin de saison. Mais déjà, on sait quelle tunique domicile arborera le club de la capitale lors du prochain exercice.

A Paris, tous les regards sont logiquement tournés vers la quête de la Ligue des champions et de la Coupe de France en cette fin de saison. Les supporters et observateurs croient plus que jamais aux chances du PSG de rafler les deux titres. Luis Enrique devra garder tout son groupe plus motivé que jamais. Ensuite, il sera venue l'heure de faire le bilan de la saison vécue et de préparer la suivante. On sait déjà quelle tunique portera le Paris Saint-Germain lors de ses matchs à domicile. On peut notamment souligner la bande rouge au milieu cachée par les carreaux de la Tour Eiffel.

Un maillot qui laisse dubitatifs les fans

PSG Home Jersey 25/26 pic.twitter.com/6nQr9CHXgl — Nguyễn Hoàng Việt (@hoangvietn313) April 15, 2025

Cette nouvelle tunique parisienne, récemment dévoilée par le compte X hoangvietn313, a rapidement fait parler sur le réseau social d'Elon Musk. On pouvait notamment voir comme commentaires ces dernières heures : « Je sais pas trop, ça me perturbe quand même ce grillage au milieu » ; « On va prendre le verre à moitié plein et dire qu’il est mieux que la version avec le logo au milieu » ; « Ah bon ? Hommage à la tour Eiffel vous êtes sûr. Ressemble à rien ce torchon » ; « J’ai pas la vision il est si neutre ce maillot » ; « Je dois probablement être le seul, mais j'aime beaucoup ce maillot » ou encore « Y’a toujours une année où on fait un maillot moche ». Vous l'aurez donc compris, ce nouveau maillot est pour le moment loin de faire l'unanimité. Il pourrait être utilisé pour la première fois par le club de la capitale lors de la Coupe du monde des clubs qui aura lieu cet été aux Etats-Unis. L'occasion de voir s'il est une réussite ou non.