Le loft est génial, Herrera chambre le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Absent des plans de Christophe Galtier, Ander Herrera s’entraîne avec le deuxième groupe du Paris Saint-Germain. Cette situation n’a pas l’air d’inciter l’Espagnol à quitter la capitale. Mais un départ ne serait pas à exclure compte tenu de l’intérêt de l’Athletic Club.

Le Paris Saint-Germain reçoit enfin de bonnes nouvelles concernant le dégraissage de son effectif. Comme prévu, le club francilien a conclu le transfert de l’attaquant Arnaud Kalimuendo à Rennes pour 25 millions d’euros (bonus compris), plus un pourcentage à la revente. Une belle opération pour le champion de France qui espère pousser d’autres joueurs vers la sortie d’ici la fin du mercato en septembre. Certains éléments comme Abdou Diallo, Thilo Kehrer ou encore Rafinha cherchent une solution pour un avenir loin de la capitale.

Herrera s’accroche au PSG

En revanche, d’autres « indésirables », même si l’entraîneur Christophe Galtier déteste ce terme, ne semblent pas du tout pressés de faire leurs valises. C’est notamment le cas de l’Argentin Mauro Icardi dont l’agent Wanda Nara vient de rappeler qu’il restait sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en 2024. Une situation similaire à celle d’Ander Herrera, lui aussi absent des plans du coach, et qui s’entraîne avec le deuxième groupe. La direction espère ainsi le convaincre de partir cet été, sachant que l’Espagnol n’a pour le moment aucune envie de partir.

En plus de ses déclarations, Ander Herrera nargue ouvertement ses dirigeants sur les réseaux sociaux et se dit épanoui dans la « belle ville » de Paris. Le club garde tout de même un mince espoir venu d’Espagne, où l’Athletic Club rêve d’un retour du milieu de terrain. Selon le journaliste Edu Velasco, qui a donné ses informations dans l’émission El Chiringuito, un départ du Parisien à Bilbao n’est pas à exclure même si l’opération reste très difficile sur le plan financier. Mais comme souvent, la situation pourrait bien évoluer en fin de mercato.