Le Kardashian Saint-Germain, Patrice Evra explose

Par Alexis Rose

Malgré un investissement colossal de plusieurs centaines de millions d’euros, les Qataris n’ont toujours pas réussi à s’offrir la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. La faute à une mauvaise politique globale, comme le pense Patrice Évra.

Depuis leurs arrivées il y a plus dix ans, les Qataris ont tout fait pour mettre le PSG en haut de l’affiche, notamment en recrutant des stars comme Messi, Mbappé ou Neymar. Mais rien n’y fait, chaque saison, le PSG chute toujours trop tôt en Ligue des Champions, cette année encore face au Bayern Munich dès les huitièmes de finale… Mais alors que manque-t-il au PSG pour passer le cap et enfin devenir un club étoilé ? Pour beaucoup de suiveurs du club de la capitale française, c’est la culture globale de l'institution qui doit changer pour atteindre le niveau d’un club comme le Real Madrid. Et ce n’est pas Patrice Évra qui dira le contraire, lui pour qui Paris est en train de mal tourner en donnant plus d’importance à l’image qu’au terrain.

« Le football n’est pas la priorité » au PSG

« J’ai un seul problème à Paris : on déballe le tapis rouge à tout le monde. T’arrives, certains joueurs n’ont même pas dix matchs de Ligue des Champions... C'est Dani Alves à l'époque qui me disait : “Mais Pat, ils ne vont jamais gagner la Ligue des champions. T’arrives, on est des rockstars”. Dans les tribunes, tu ne vois pas des Bernard Lama, mais des Kardashian et compagnie. C’est un club show business. Le football n’est pas la priorité, non. Après Nasser Al-Khelaïfi adore le club, ils font un boulot énorme. Mais la communication, quand je vais voir un match de Paris, c’est pour voir un concert. Je suis en VIP, champagne, petits fours... Mais les gars, où sont les anciens ? Quand tu vas à United, sur le siège il y a écrit Évra, le nom de légendes... Il n’y a pas Leonardo Di Caprio qui va venir voir le match, on n’est pas à Hollywood. Les gars rigolent et pensent que ce sont des détails et que je suis fou. Mais ce sont des priorités. À un moment, il va falloir faire changer cette politique. Faites venir les anciens, ça va ramener une énergie positive. Il y a des gens aujourd’hui qui supportent Paris seulement parce qu’ils se disent que les Qataris ont mis plein de fric. Paris a une histoire. Je parle de Valdo, Raï… Paris, c’est une histoire, pas quand les Qataris ont repris le club », a balancé, sur les ondes RMC, l’ancien joueur de l’OM, qui espère que le PSG se concentrera uniquement sur le foot, et non plus sur l’extra-sportif, afin de briller en C1.