Le frère de Serge Aurier abattu en pleine rue

Dans : PSG.

Agé de 26 ans, Christopher Aurier, frère du joueur de Tottenham et ancien défenseur du PSG, a été tué par balles dans la nuit de dimanche à lundi dans une rue de Toulouse annonce Le Point. Footballeur lui aussi, et formé au RC Lens tout comme le joueur des Spurs, Christopher était attaquant, le frère cadet de Serge Aurier, et il évoluait cette saison dans un club amateur de Toulouse.

« La fusillade a eu lieu dans un établissement de nuit et deux balles ont été tirées. Ce sont des riverains qui ont appelé la police, après avoir découvert dans la rue un homme à terre, touché à l’abdomen boulevard de Thibaud. Prise en charge dans un état critique, la victime est décédée à l'hôpital de Rangueil. Le suspect est en fuite et la police judiciaire de Toulouse est saisie de l’enquête », précise de son côté Europe 1.