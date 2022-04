Le dossier Darwin Nunez s'enflamme au PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Afin de compenser l’éventuel départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le Paris Saint-Germain pourrait sortir un chèque de 70 millions d’euros pour s’attacher les services de Darwin Nunez, le goleador de Benfica.

Darwin Nunez est l’une des grandes révélations de la saison. Si le club de Benfica réalise un bel exercice 2021-2022, avec notamment un quart de finale de Ligue des Champions perdu face à Liverpool, c’est en grande partie grâce à l’attaquant uruguayen. Auteur de 33 buts et de quatre passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues, Darwin Nunez a montré toute l’étendue de son talent depuis son arrivée au Portugal en provenance d’Almeria en septembre 2020. Désormais, le buteur formé au Penarol se retrouve donc dans les viseurs des plus grands clubs européens, et notamment du PSG. En effet, selon les informations de The Athletic, le club de la capitale française serait en pole pour recruter Nunez.

70 millions d’euros pour recruter Darwin Nunez

Le PSG, Chelsea et Manchester United sont les principaux prétendants de Darwin Nunez 🇺🇾.



Le Benfica a fixé son prix à 70 M€. 💰



(@David_Ornstein) pic.twitter.com/7EpOZpcRZ2 — Actu Foot (@ActuFoot_) April 11, 2022

Pour rafler la mise, Paris devra toutefois poser un chèque de 70 millions d’euros sur la table des négociations. Ce qui ne devrait pas poser problème à Nasser Al-Khelaïfi, surtout si Kylian Mbappé venait à partir libre en direction du Real Madrid lors du prochain mercato d’été. Dans ce dossier, Paris devra quand même se méfier d’une énorme concurrence, sachant que Chelsea, Manchester United ou le FC Barcelone ont aussi coché le nom de l'international uruguayen pour le futur. Quoi qu’il en soit, et malgré le fait qu’il dispose d’un contrat jusqu’en 2025 avec Benfica, Darwin Nunez sera l’une des attractions du prochain marché des transferts, lors duquel le PSG va chercher à reconstruire un collectif avec des jeunes talentueux.