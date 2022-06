Le bourreau du foot français défend le PSG contre Tebas

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Dans le viseur de Javier Tebas, le Paris Saint-Germain peut compter sur le soutien de Jaume Roures. Le président de Mediapro a défendu le club de la capitale face aux accusations du patron de la Liga.

En Espagne, le refus de Kylian Mbappé n’a pas seulement agacé à Madrid. Le nouveau contrat de l’attaquant au Paris Saint-Germain a fait bondir Javier Tebas, qui se demande comment le club francilien peut se permettre de payer un tel salaire. « Ce que va faire le PSG en renouvelant Mbappé avec de grosses sommes d'argent (à savoir d'où et comment il les paie) après avoir subi des pertes de 700 M€ ces dernières saisons et avoir plus de 600M € de salaire, c'est une INSULTE au football, dénonçait le patron de la Liga. Al-Khelaïfi est aussi dangereux que la Super League. »

Lo que va a hacer el PSG renovando a Mbappé con grandes cantidades de dinero (a saber dónde y cómo las paga) despues de dar pérdidas por 700M€ en las últimas temporadas y tener mas 600M€ de masa salarial, es un INSULTO al fútbol. Al-Khelafi es tan peligroso como la Superliga. pic.twitter.com/sZ1Y1TaSbK — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2022

Et le dirigeant espagnol ne s’arrêtait pas là. Sur sa lancée, le plus grand détracteur du Paris Saint-Germain annonçait des poursuites contre le champion de France. « La Liga va porter plainte contre le PSG devant l'UEFA, les autorités administratives et fiscales françaises et devant les instances compétentes de l'Union européenne, pour continuer à défendre l'écosystème économique du football européen et sa pérennité », affirmait Javier Tebas, dont les critiques sur le Paris Saint-Germain et Manchester City ne font pas l’unanimité de l’autre côté des Pyrénées. En effet, Jaume Roures ne partage pas la colère de son compatriote.

Pour Roures, Tebas se victimise

« Les clubs-Etats Manchester City et le Paris Saint-Germain ? Il faut appliquer un vrai fair-play financier, a d’abord approuvé le président de Mediapro sur Radio Marca. On parle de revenus de sponsoring surévalués et de concurrence déloyale, tout ça doit être éclairé et réglé correctement. Mais il ne faut pas qu'on se plaigne tout le temps, je n'aime pas me victimiser. Si l'on regarde les budgets, celui du Real Madrid et celui du FC Barcelone sont supérieurs à ceux de Manchester City et du Paris Saint-Germain, malgré le fait que ce soient des clubs mieux consolidés en tant que marques. » Après le non-paiement des droits TV de la Ligue 1, pas sûr que les Parisiens le remercient.