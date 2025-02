Le Barça offre 45 millions d’euros au PSG pour un transfert fou

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’excellent niveau affiché par Randal Kolo Muani à la Juventus va profiter au PSG pour réaliser une grosse vente l’été prochain. En plus du club turinois, le FC Barcelone est sur les rangs pour s’offrir le buteur français.

Recruté pour plus de 90 millions d’euros par le Paris Saint-Germain à Francfort à l’été 2023, Randal Kolo Muani ne s’est jamais imposé dans la capitale sous les ordres de Luis Enrique. L’attaquant français de 26 ans a été prêté cet hiver à la Juventus Turin et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Bondynois revit en Série A, où il a déjà marqué 5 buts en l’espace de 3 matchs. Une rédemption pour Randal Kolo Muani, qui a conquis tout le monde en Italie à tel point que la Juve souhaite déjà s’asseoir à la table des négociations avec le PSG pour prolonger le prêt de l’ancien Nantais et en incluant cette fois une option d’achat.

Randal Kolo Muani becomes the first Serie A player to score five goals in his first three matches since the league's format changed in 1994-95 😤 pic.twitter.com/UIiH2gNvXx — B/R Football (@brfootball) February 7, 2025

Mais dans ce dossier, la concurrence sera énorme pour la Juve, car les prestations de Kolo Muani chez les Bianconeri ont également tapé dans l’oeil du FC Barcelone. Le club blaugrana prépare en coulisses la succession de Robert Lewandowski, dont le contrat avec le Barça expire en juin 2026. Et selon le site Madrid-Barcelona.com, l’une des cibles du club blaugrana pour prendre la succession du Polonais mène à Randal Kolo Muani. Le vice-champion d’Espagne en titre apprécie la polyvalence du joueur, son profil qui apporte de la profondeur et sa bonne efficacité face aux buts.

Barcelone débarque dans le dossier Kolo Muani

Surtout, le FC Barcelone est convaincu que ce potentiel transfert, moins onéreux que ceux de Haaland ou Gyökeres, peut se boucler à un prix très raisonnable. Le média espagnol révèle que le club blaugrana espère conclure la signature de Randal Kolo Muani pour environ 45 millions d’euros. A ce prix, le directeur sportif Deco risque néanmoins de prendre un énorme râteau de la part de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi. Et pour cause, les dirigeants parisiens n’entendent pas brader leur attaquant, encore moins au vu de ses performances récentes avec la Juventus Turin. Si le PSG sait qu’il ne récupèrera jamais les 90 millions d’euros investis en 2023, il y a toutefois un juste milieu à trouver et le Barça, comme la Juventus d’ailleurs, devront faire un effort s’ils veulent arracher la signature du très convoité Randal Kolo Muani.