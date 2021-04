LdC : Marquinhos absent à la veille de PSG-Bayern

Dans : PSG.

A 24 heures du match retour de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, Marquinhos ne s'est pas entraîné. Le forfait du capitaine parisien semble définitif.

Blessé lors du match aller à l’Allianz Arena, Marquinhos espérait encore pouvoir participer à la rencontre retour mardi au Parc des Princes. Mais ce lundi, le staff médical semble avoir convaincu le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain qu’il était inutile de prendre des risques et de forcer afin qu’il soit là face au Bayern Munich. En effet, sous le regard de Nasser Al-Khelaifi, Mauricio Pochettino a dirigé l’entraînement au Camp des Loges, et si Marco Verratti et Alessandro Florenzi étaient de retour, tout comme Keylor Navas, nulle trace de Marquinhos. Le PSG n’a pas encore communiqué sur la présence ou non de son capitaine, mais il faudrait désormais un miracle pour que le patron de la défense parisienne soit présent contre le champion d’europe en titre.