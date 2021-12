LdC : Les adversaires possibles du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après la fin de la première phase de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain sera dans le chapeau des équipes classées à la deuxième place et on connait ses six adversaires possibles.

Le PSG ne pourra en effet pas affronter Lille, club français qui a terminé en tête de son groupe après sa victoire à Wolfsburg, pas plus que Manchester City, contre qui Paris a déjà joué en phase de poules. Les clubs qui pourront être sur la route de Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont donc Liverpool, l'Ajax, le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester United et la Juventus. Le tirage au sort est prévu ce lundi 13 décembre à midi au siège de l'UEFA.