LdC ‍: La qualif du PSG se joue à l’infirmerie

Sorti sur blessure mardi contre Arsenal, Ousmane Dembélé est toujours incertain pour le match retour même si l’optimisme est de rigueur au PSG. Sa présence est capitale, tant son absence serait préjudiciable.

Meilleur buteur du Paris Saint-Germain cette saison, Ousmane Dembélé a encore fait trembler les filets mardi face à Arsenal en demi-finale aller de Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique se sont imposés 0-1 à Londres, prenant une belle option sur la qualification. Mais la prudence reste de mise, car on ignore encore si l’international français sera en mesure de tenir sa place après sa sortie sur blessure à l’Emirates Stadium. Un forfait d’Ousmane Dembélé serait tout simplement dramatique pour le Paris SG selon le journaliste Martin Mosnier, lequel a estimé sur Eurosport qu’une absence de l’ancien Barcelonais pourrait carrément être fatale au club parisien en Ligue des Champions.

« Au-delà des statistiques globales, Dembélé est un joueur décisif sur les quatre derniers matchs de Ligue des Champions. C’est pour ça que c’est important. Il marque, il fait des passes décisives, s’il est absent, c’est évident que ton meilleur buteur te manque. Mais surtout, regardez le match de Dembélé contre Arsenal. C’est le joueur le plus important, c’est lui qui déclenche le pressing. Si Arsenal ne franchissait pas le milieu de terrain pendant la première demi-heure, c’est grâce à son pressing » estime d’abord notre confrère avant de poursuivre.

Dembélé, une absence impossible à compenser ?

« Son pressing me semble démentiel, la façon dont court Dembélé, c’est absolument fou comme il a bloqué Raya et les défenseurs centraux. Il a permis au PSG de récupérer un nombre de ballons dingue. Sur le but, il est à la finition. Y a-t-il un joueur avec un tel volume de jeu au PSG ? La réponse est non. Ramos a un jeu restrictif, Barcola a la tête dans le sac. L’absence de Dembélé serait la plus préjudiciable possible pour le PSG et cela redistribuerait les cartes pour la demi-finale » analyse Martin Mosnier, qui ignore comment le club parisien pourrait se remettre d’une telle absence en demi-finale retour de Ligue des Champions. Il n’y a plus qu’à espérer que les médecins du PSG feront des miracles pour rendre Ousmane Dembélé disponible mercredi soir à 21 heures au Parc des Princes.