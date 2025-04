LdC ‍: La France a voté, le PSG va dérouiller Arsenal

Vendredi soir, le PSG a subi sa première défaite en Ligue 1 cette saison contre Nice 1-3. Un revers qui survient après plusieurs matchs moyens et juste avant de retrouver Arsenal. Cependant, les Français sont toujours très confiants pour l'équipe de Luis Enrique.

L'état de grâce du Paris Saint-Germain est-il terminé ? Irrésistibles depuis plusieurs semaines, les Parisiens s'essoufflent en ce moment. Ils ont perdu à Aston Villa 3-2 en quart de finale retour de Ligue des champions. Un revers sans conséquence qui ressemblait à un accident de parcours. Néanmoins, en Ligue 1 aussi, le PSG souffre pour gagner. Les hommes de Luis Enrique ont offert le service minimum contre Angers (1-0) et contre Le Havre (2-1). Ils ont ensuite été accrochés à Nantes 1-1 avant de perdre leur invincibilité sur le sol national contre Nice 1-3. Un faux pas qui survient à quatre jours du match aller contre Arsenal.

De quoi inquiéter de nombreux journalistes hexagonaux. Cependant, le public est beaucoup moins pessimiste. Selon un sondage Odoxa, les Français restent convaincus que le PSG va éliminer Arsenal et se qualifier pour la finale de la Ligue des champions le 31 mai prochain à Munich. 61% des amateurs de football interrogés voient les Parisiens écarter les Gunners au stade des demi-finales. Ce chiffre monte même à 85% si l'on s'en réfère aux simples supporters parisiens.

