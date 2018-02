LdC : Cristiano Ronaldo vs Neymar, Zidane n'est pas d'accord

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Certains voudraient résumer le match Real Madrid-PSG à un affrontement entre Cristiano Ronaldo et Neymar. Mais, présent ce mardi en conférence presse, Zinedine Zidane a calmé le jeu. Car si l'entraîneur français du Real Madrid connaît l'importance de ces deux stars mondiales, il tient à rappeler que ce sont d'abord deux équipes de haut niveau qui s'affronteront et pas seulement CR7 et Neymar.

« On parle de deux grand joueurs, mais demain c'est Real-PSG qui va se jouer. On parle d'un joueur qui a fait des choses extraordinaires, qui a été 5 fois Ballon d'Or et a marqué plus de 500 buts ici. Je ne vais pas les comparer. Neymar a de grandes qualités, il peut faire la différence. On ne veut pas voir un duel Cristiano Ronaldo et Neymar mais un bon match de foot entre Madrid et Paris, a expliqué Zinedine Zidane, qui a ensuite répondu à une question sur son éventuelle motivation supplémentaire, lui le natif de Marseille, à battre le PSG. Je n'ai rien à montrer. Pour le fait de jouer contre le PSG, étant Marseillais, il y a une rivalité qui a toujours été là. Mais là, c'est Madrid contre le PSG, alors je ne vais pas penser à ça. Je me dis juste que ce sera un beau match. On va essayer de faire un grand match. »