Le bla-bla de Doha, Larqué démasque le PSG

Mehdi Lunaw

Dans une interview pour le Parisien, Nasser Al-Khelaifi a détaillé la nouvelle politique sportive du PSG. Il a notamment expliqué vouloir en finir avec l'époque des stars et des paillettes. Mais, Jean-Michel Larqué doute de la véracité de ces propos.

Fini le paraître, l'efficacité doit être de mise au PSG. C'est en substance la teneur du discours du président, Nasser Al-Khelaifi. Dans une interview pour le journal Le Parisien mardi, il a donné les grandes lignes du nouveau visage du PSG qui doit apparaître la saison prochaine sous l'impulsion de Luis Campos et de Christophe Galtier. L'un des pans de la future stratégie du club parisien est de remettre en question sa politique de recrutement. Nasser Al-Khelaifi a notamment proclamé « la fin des paillettes », c'est-à-dire des transferts de joueurs plus réfléchis et plus seulement basés sur la médiatisation de ces stars.

Larqué ne croit pas « le menteur » Nasser Al-Khelaifi

Une analyse lucide et réaliste qui a comblé de nombreux observateurs qui font ce constat depuis un certain temps. Cependant, Jean-Michel Larqué ne rejoint pas ce concert de louanges dont pourrait bénéficier le président parisien. Selon l'ancien capitaine des Verts et actuel consultant RMC, il s'agit encore d'une opération de communication de Nasser Al-Khelaifi, lequel mentirait encore à ses supporters.

🗣💬"C'est reparti pour un tour ! Il n'a pas changé de discours, ce sont les mêmes mots que lors des années antérieures."



Captain Larqué ne croit pas aux promesses de changement de Nasser Al-Khelaïfi au PSG et l'accuse d’avoir de belles paroles qui ne sont pas suivies d'actes. pic.twitter.com/0Mpxwi7aAi — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 22, 2022

« C’est exactement ce qu’il racontait ces dernières années. Il continue de mentir. Ce sont les joueurs qui continuent de décider. Il nous prend pour les perdreaux de l'année quand le même jour il dit qu’il y a aucune corrélation entre la prolongation du contrat de Kylian Mbappé et le départ de Leonardo. Il a décidé que ce serait différent la saison prochaine mais ce serait bien d’en discuter avec un entraîneur qu’il n’a toujours pas désigné. Il a aussi dit qu’il n’avait jamais été en contact avec Zinedine Zidane. Il aurait pu le dire dès le premier jour. Il a attendu que l’affaire soit quasiment enterrée », a t-il développé dans l'émission Rothen s'enflamme ce mercredi précisant au passage que Nasser Al-Khelaifi avait « perdu la main ». Les prochaines semaines seront donc déterminantes pour savoir s'il ne s'agit que de beaux discours ou si Nasser Al-Khelaifi va faire le ménage au PSG.