La Turquie choque le PSG avec Icardi

Par Corentin Facy

Prêté par le PSG à Galatasaray cette saison, Mauro Icardi pourrait être définitivement transféré en Turquie à la fin de la saison.

Ces dernières semaines, la presse turque a déjà évoqué cette hypothèse mais un détail important bloquait un potentiel transfert de Mauro Icardi à Galatasaray : le salaire colossal de l’attaquant sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Et pour cause, le club turc ne paie actuellement qu’un faible pourcentage du salaire de l’ancien capitaine de l’Inter Milan durant son prêt en provenance du PSG. En cas de transfert en revanche, Galatasaray n’aura plus d’autre possibilité que de payer l’intégralité des émoluments de l’international argentin. Mais selon les informations relayées par Calcio Mercato, Galatasaray semble prêt à consentir un effort énorme afin de recruter définitivement Mauro Icardi, quitte à lui verser intégralement les 750.000 euros par mois de son salaire parisien.

Galatasaray prêt à recruter définitivement Icardi

Un effort inédit pour un club turc, à qui il arrive parfois de verser de gros salaires mais jamais à cette hauteur. De son côté, Mauro Icardi est heureux à Galatasaray, où il s’épanouit pleinement depuis le début de la saison. En Turquie, l’ex-attaquant du Paris Saint-Germain a retrouvé du temps de jeu et s’est de nouveau mué en buteur, ce qu’il n’était plus vraiment lors de ses dernières semaines dans la capitale française. Très reconnaissant envers le club turc, Mauro Icardi est ainsi d’accord sur le principe pour poursuivre l’aventure à Galatasaray… à condition bien sûr que le club turc s’aligne sur son salaire parisien. Cela pourrait donc être le cas même si pour parvenir à cela, Galatasaray va certainement devoir se séparer d’un ou deux joueurs à forte valeur marchande. Le sacrifice vaut le coup selon les dirigeants turcs, convaincus par Mauro Icardi et qui estiment que le transfert de l’ancien Milanais est indispensable l’été prochain.