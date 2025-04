La très bonne affaire du PSG avant Arsenal

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera plus que jamais attendu au tournant mardi soir lors de son déplacement à Arsenal en demi-finale aller de la Ligue des champions. Certains doutes gravitent autour du club de la capitale depuis quelques jours.

Les supporters et observateurs du PSG espèrent plus que jamais que le club de la capitale se montre à la hauteur de sa demi-finale de Ligue des champions à venir face à Arsenal. Les joueurs de Luis Enrique ne sont en plus pas dans la meilleure dynamique de leur saison, eux qui restent sur trois rencontres de Ligue 1 très moyennes dans le contenu, dont une défaite vendredi soir au Parc des Princes face à Nice. Beaucoup de critiques gravitent autour d'un PSG qui avance un peu dans l'inconnu selon certains. Arsenal n'est pas non plus en très grande forme en Premier League mais s'avancera en favori contre Paris. Une chose idéale pour La Source Parisienne.

Le PSG dans la position idéale ?

Ces dernières heures, le compte pro-PSG a en effet réagi à ce qui se dit autour d'Arsenal-PSG. D'après lui, tout est parfait pour que le club de la capitale fasse un coup à l'Emirates : « J’aime beaucoup ce qui se dégage juste avant le match Arsenal / PSG. Certains supporters du PSG qui ont beaucoup de doutes pour ne pas dire autre chose, doutes basés sur les derniers matchs d’une Ligue 1 déjà remportée. On voit beaucoup d’observateurs confiants pour une qualification d’Arsenal. Ce statut d’outsider est parfait, partons du principe alors que le PSG est déjà éliminé, puis on verra bien ». Il est vrai que pour Paris, le statut de favori est parfois difficile à gérer. Cela avait été le cas face à Dortmund la saison passée. Le fait d'être critiqué et pas attendu a souvent joué en faveur des pensionnaires du Parc des Princes. Il faudra encore le montrer afin de rejoindre la finale de la Ligue des champions.