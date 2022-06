La saison géniale de Messi, le PSG n’en revient pas

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A travers ses différents entretiens accordés cette semaine, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi a souligné la bonne affaire réalisée avec Lionel Messi. L’attaquant argentin n’a pas forcément brillé sur le terrain, mais il a répondu à toutes les attentes en dehors.

Quel bilan pour la première saison de Lionel Messi au Paris Saint-Germain ? Les avis sont loin d’être unanimes au club de la capitale, dont les supporters attendaient beaucoup plus. L’attaquant argentin, sifflé par le Parc des Princes après l’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, a très souvent déçu alors qu’il portait le FC Barcelone la saison dernière. Pourtant, les débuts de Lionel Messi font la fierté de la direction. Rien à voir avec l’aspect sportif bien sûr. Le président Nasser Al-Khelaïfi se réjouit tout simplement de la rentabilité de sa star.

Tout le monde s'acharne sur Neymar. En attendant celui qui a mis 4 buts avec le PSG en une saison c'est Messi... — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) June 22, 2022

« Je suis persuadé que la saison prochaine nous verrons le meilleur Messi. Après seulement un an, son transfert est déjà une affaire financièrement parlant », s’est vanté le dirigeant auprès de La Gazzetta dello Sport. Lui qui soulignait déjà le côté économique dans les colonnes du Parisien. « L'argent est important. On ne veut pas perdre d’argent, a-t-il assumé. Prenez Messi : on a réussi un deal incroyable, sur le terrain comme en dehors. Moins d’un an après, il est déjà rentabilisé. » En effet, les recettes liées à la signature de Lionel Messi ont dépassé les attentes du Paris Saint-Germain.

Un PSG record grâce à Messi

Le club a accueilli de nouveaux sponsors et pour la première fois de son histoire, la barre des 300 millions d’euros a été atteinte en revenus sponsoring cette saison, après une soudaine hausse de 13%. Mais ce n’est pas tout. Les recettes en billetterie ont également augmenté, tout comme les chiffres en marketing. Le Paris Saint-Germain est arrivé au million de maillots vendus cette saison, un record pour le club, sachant que 60% des tuniques distribuées étaient floquées au nom de la Pulga ! Alors peu importe ses performances et son salaire annuel net à 40 millions d’euros, Lionel Messi fait le bonheur des Parisiens.