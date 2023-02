La première idée de Zidane pour le futur PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Pressenti pour devenir l'entraîneur du PSG l'été dernier, Zinédine Zidane a finalement décliné la proposition, ce qui a profité à Christophe Galtier. L'ancien coach du Real Madrid, barré par la prolongation de Didier Deschamps en équipe de France, pourrait enfin poser ses valises dans le club de la capitale.

Depuis qu'il a passé ses diplômes pour entraîner, Zidane est le rêve de QSI. Si le PSG a souvent été remballé par le Ballon d'Or 1998, cette fois-ci, les planètes sont alignées pour que le rêve se concrétise. Didier Deschamps est toujours en place avec l'équipe de France et Carlo Ancelotti conserve la confiance de Florentino Pérez grâce à son excellente saison avec le Real Madrid l'année dernière, tandis que la Juventus de Turin est dans une situation délicate à cause de plusieurs scandales financiers en Serie A. La destination la plus probable pour Zidane semble être le PSG. Même si Christophe Galtier est actuellement le coach de Paris, le technicien français n'arrive pas à séduire ses dirigeants malgré trois bons premiers mois. Depuis le début d'année 2023, le PSG de Galtier enchaîne les désillusions avec une élimination en Coupe de France, plusieurs défaites en Ligue 1 et une bévue lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Si le PSG ne renverse pas les Bavarois au retour, Galtier sera très certainement licencié et Zidane sera le candidat numéro un à sa succession.

Zidane attend que Galtier s'écroule pour arriver à Paris

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Selon les informations d'El Nacional, le PSG pense bien à Zidane pour reprendre les rênes de l'équipe. La direction parisienne sait que Kylian Mbappé adule l'ancien milieu de terrain et pense que l'ex-joueur du Real Madrid parviendra à convaincre le meilleur buteur de l'histoire de Paris de rester au club. Zidane pourrait également ne pas arriver seul dans la ville lumière puisque le coach de 50 ans apprécie Ousmane Dembélé et souhaite le ramener avec lui au PSG. Un coup dur pour le FC Barcelone et Xavi, qui l'apprécie énormément et ne manque jamais de le faire savoir dans ses sorties devant la presse. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Catalans, Dembélé possède une clause libératoire de 50 millions d'euros, valable l'été prochain. Une aubaine pour le PSG qui pourrait récupérer Zidane, Dembélé et conserver Kylian Mbappé, courtisé par le Real Madrid. De quoi recomposer une formation offensive et dynamique et donner également un visage plus français au PSG, comme le souhaitent ses propriétaires.