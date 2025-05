La Juventus tente un pari fou au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que son contrat expire en juin 2026, Gianluigi Donnarumma ne parvient toujours pas à s’entendre avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation. Le gardien italien ne s’estime pas suffisamment valorisé malgré ses exploits en Ligue des Champions. Et pendant ce temps-là, deux cadors de Serie A se tiennent prêts à profiter de la situation.

Au vu de ses récentes performances sur la scène européenne, Gianluigi Donnarumma n’est absolument pas perturbé par les négociations en cours. Le gardien du Paris Saint-Germain a pourtant de quoi s’interroger sur son avenir dans la capitale. Si la situation n’évolue pas, l’Italien se retrouvera à un an de la fin de son contrat le mois prochain. Le club francilien pourrait bien lui ouvrir la porte cet été à cause de leur désaccord qui dure depuis des mois.

Donnarumma pense mériter mieux

En cause, la nouvelle politique de la direction qui impose une part de salaire fixe et une autre partie en bonus. C’est pourquoi Gianluigi Donnarumma, qui perçoit actuellement 10 millions d’euros par an, n’a reçu qu’une proposition salariale à 5-6 millions d’euros plus des bonus pour arriver jusqu’à ses revenus actuels. Une offre inacceptable pour l’ancien portier du Milan AC qui ne s’estime pas suffisamment valorisé, surtout après ses récents exploits en Ligue des Champions. Il est vrai que le Paris Saint-Germain ne serait peut-être pas demi-finaliste sans l’international italien.

Sûr de lui, Gianluigi Donnarumma attend donc une nouvelle proposition de ses dirigeants. Mais le journaliste de Sportitalia Alfredu Pedullà indique que le dernier rempart ne patientera pas indéfiniment. Le gardien de 26 ans pourrait finir par perdre patience et par écouter plus attentivement ses deux courtisans de Serie A. On parle effectivement d’un intérêt de l’Inter Milan, plutôt intéressé par une arrivée libre l’année prochaine. Et de son côté, la Juventus Turin se verrait bien chiper Gianluigi Donnarumma dès cet été. Les Bianconeri, qui comptent sur leurs bonnes relations avec le Paris Saint-Germain, auraient déjà proposé au Parisien un salaire annuel à 7 millions d’euros. Reste à savoir combien de temps le MVP de l'Euro 2021 donnera la priorité à son club.