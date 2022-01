La Juve gâche tout avec Dybala, le PSG à l’affût

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que les deux parties avaient trouvé un accord, la Juventus Turin a souhaité revenir sur le contenu des discussions avec Paulo Dybala. Résultat, tout est à refaire entre la Vieille Dame et son attaquant en fin de contrat. Et des clubs comme le Paris Saint-Germain sont déjà à l’affût.

La Juventus Turin pourrait perdre gros dans ce feuilleton à rebondissements. Après de longues négociations, la direction turinoise était enfin parvenue à un accord avec Paulo Dybala pour prolonger son contrat qui expire en juin prochain. L’attaquant argentin avait négocié un salaire annuel d’environ 8,5 millions d’euros. Du coup, le Bianconero n’alimentait plus les rumeurs mercato, du moins jusqu’au récent revirement de situation. En effet, Il Messaggero nous apprend que la Juventus Turin souhaite finalement revoir l’accord à la baisse.

Les dirigeants italiens proposeraient désormais des revenus à 7 millions d’euros, plus des bonus. Une offre refusée par Paulo Dybala, qui s’accroche à la promesse initiale. Le voilà donc de nouveau sur le marché des joueurs bientôt libres. C’est pourquoi le Paris Saint-Germain ferait partie des clubs à l’affût, tout comme l’Inter Milan, le FC Barcelone et des pensionnaires de Premier League. La menace n’a pourtant pas l’air d’inquiéter l’entraîneur Massimiliano Allegri, plutôt serein sur le sujet. « Les contrats sont des estimations d'entreprise, a d’abord esquivé le technicien. J'ai élevé Dybala, c'était un enfant à Palerme et maintenant c'est un joueur extraordinaire. »

Le message d’Allegri à Dybala

« En première partie de saison, on l'a moins eu avec nous à cause des blessures. Maintenant, on attend beaucoup de lui. Sa valeur est indiscutable, c'est un grand joueur, a confié Massimiliano Allegri. Nous devons juste penser à jouer. Le football est basé sur le terrain, il faut y aller et agir. Peut-être que certains joueurs veulent changer d'air, mais au final ils doivent jouer. C'est simple, si tu n'est pas bon, tu n'obtiendras pas de contrat à la Juve ni dans d'autres équipes. Pour être en position de force dans les discussions, il faut être bon. Cela vaut pour tous, des joueurs à l'entraîneur. » Non concerné par les négociations, le coach de la Juve tient juste à garder un Paulo Dybala impliqué.