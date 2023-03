La France a assez souffert, le PSG refuse le pile ou face

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Battu 1-0 en huitième de finale de la Ligue des Champions au match aller, le PSG se rend en Bavière pour tenter de renverser le Bayern Munich. Christophe Galtier se prépare à une potentielle séance de tirs au but.

L'équipe de France en finale de la Coupe du monde ou à l'Euro 2020, Rennes et Monaco en Europa League. Ces derniers temps, le football français est fâché avec les séances de tirs au but. Si certains entraîneurs estiment que c'est une loterie, d'autres consacrent des entraînements spécifiques pour améliorer les techniques des différents tireurs ou aider les gardiens à être plus performants sur leur ligne. Le PSG qui a perdu 1-0 au Parc des Princes son huitième de finale aller de C1 contre le Bayern Munich pourrait passer par cette fameuse séance de tirs au but si le club de la capitale s'impose par un but d'écart contre les Allemands au bout des 90 puis 120 minutes de jeu. Une possibilité envisagée par Christophe Galtier qui s'est exprimé sur les séances spécifiques à ce sujet.

Galtier réfute l'idée que la séance de penalties est une loterie

« Je suis convaincu que ce n'est pas une loterie. Les joueurs ne travaillent pas le geste techniquement, car l'entraînement est une chose, mais l'environnement est différent en match après 120 minutes. Moi, j'ai une stratégie assez claire sur l'ordre des tireurs. Parfois, le dernier n'a pas le temps de tirer, ni le 4e. Les meilleurs tireurs doivent prendre la décision de tirer le plus rapidement possible » a confié l'entraîneur du PSG en conférence de presse. Une référence à des stratégies différentes dans certaines équipes, où les entraineurs mettent les meilleurs tireurs en 5e, quand la pression est maximale. C'est ce qu'avait fait le Brésil face à la Croatie en Coupe du monde par exemple, mais Neymar n'avait même pas eu le temps de tirer que la Seleçao était déjà sortie...

Le Paris SG n'a disputé qu'une seule séance de tirs au but dans son histoire, c'était le 6 décembre 2001 contre les Glasgow Rangers en seizième de finale de la Coupe de l’UEFA. Encore une fois, c'est le club français qui n'a pas été en réussite. L'équipe de jeunes du PSG a également récemment perdu en huitième de finale de la Youth League contre le Borussia Dortmund durant la séance de tirs au but. Christophe Galtier est conscient que sa saison pourrait se jouer sur cet exercice redouté par de nombreux joueurs. Le coach de 56 ans laisse entendre qu'il a fait travailler ses joueurs sur ce point-là. Reste à savoir si le résultat sera positif pour les Parisiens en cas de séance.