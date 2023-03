La décision inattendue du PSG avant de jouer le Bayern

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Après avoir dominé Nantes en Ligue 1 (4-2), lors d’une soirée marquée par le record de buts de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain se tourne vers son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern avec confiance.

La saison du club de la capitale française va se jouer mercredi soir prochain à l’Allianz Arena. Pratiquement assuré d’être champion en L1, le PSG n’a maintenant plus qu’un seul et unique objectif majeur : renverser le Bayern à Munich pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une mission commando de la plus haute importance que Christophe Galtier a décidé de marquer de son empreinte en imposant une mise au vert à son groupe.

Le PSG en mise au vert à Munich dès lundi soir

🔴🔵 Comme l’an passé avant le 8e de finale retour de Ligue des champions perdu sur la pelouse du Real Madrid, le PSG sera au vert dès lundi avant le choc face au Bayern Munich, mercredi soir à l’Allianz Arenahttps://t.co/CZoU04bx7y — RMC Sport (@RMCsport) March 5, 2023

En effet, selon les informations de RMC Sport, le PSG va prendre la direction de l’Allemagne dès lundi soir. Une première depuis un an pour Paris, qui n’avait pas fait de mise au vert, que ce soit en Coupe d’Europe ou en L1, depuis son déplacement à Madrid en C1 la saison passée. Si Galtier n’était alors pas le coach francilien, le Français espère un tout autre dénouement que face au Real, le PSG ayant sombré au Stade Santiago-Bernabéu face à la force de frappe de Karim Benzema et de ses coéquipiers.

Les quarts de la Ligue des Champions en tête

En arrivant un jour à l’avance du côté de Munich, les joueurs pourront s’acclimater de l'atmosphère de l’Allianz Arena tout en étant proches et soudés afin de réaliser l’exploit de renverser le Bayern à l’extérieur. Ce qui sera loin d’être simple, mais si le PSG ne veut pas vivre une fin de saison tristounette avec seule la Ligue 1 à valider, il faudra que Kylian Mbappé, nouveau meilleur buteur de l’histoire du club, et Lionel Messi fassent la différence contre les hommes de Julian Nagelsmann. Sinon, c’est tout le football français qui pourrait sombrer dans la déprime par rapport au coefficient UEFA…