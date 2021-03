L1 : Pierre Ménès raconte son pénible Bordeaux-PSG

Dans : PSG.

Privé de Neymar, Kylian Mbappé, Moise Kean ou encore Angel Di Maria, le PSG s’est tout de même imposé sur la pelouse de Bordeaux dimanche soir (0-1).

Les hommes de Mauricio Pochettino n’ont clairement pas livré leur match de l’année au Matmut Atlantique. Il faut dire que devant une telle cascade d’absences (suspension, blessures, Covid), seuls les trois points étaient importants dans la course au titre. Pour le reste… on repassera. Sur son blog, Pierre Ménès n’a d’ailleurs pas été tendre avec les Parisiens en raison d’un contenu bien trop mollasson. Pour rappel, au vu des nombreuses absences, l’attaque du PSG était composée de Julian Draxler, Pablo Sarabia et Mauro Icardi à Bordeaux mercredi soir.

« À 21 heures, trois équipes du quatuor de tête étaient sur le pré, à commencer par la réserve du PSG qui l’a emporté sur la pelouse d’une équipe de Bordeaux qui a cadré une frappe dans la soirée sur une tête de Briand repoussée par Navas, dans les arrêts de jeu… Paris a marqué le seul but du match en première période sur une jolie frappe croisée en angle fermé de Sarabia. Le match a été très pénible à suivre mais bon, le PSG avait un pouvoir offensif quasi inexistant donc, prendre les trois points avec ce onze-là, c’est déjà pas mal » a livré sur son blog Pierre Ménès, qui sera plus exigeant avec le PSG contre Brest en Coupe de France puis face au FC Barcelone en Ligue des Champions la semaine dernière. Deux matchs pour lesquels le club de la capitale devrait récupérer plusieurs absents…