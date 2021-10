L1 : Le PSG privé de Messi et Mbappé contre Lille ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous pression après le match décevant à Marseille, l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino pourrait être privé de Messi et Mbappé contre Lille.

Vendredi soir, le PSG affronte le champion de France en titre au Parc des Princes, à savoir le LOSC. Et pour ce match de la douzième journée de Ligue 1, le club de la capitale pourrait bien être privé de ses deux meilleurs joueurs. En effet, Le Parisien rapporte ce jeudi que Kylian Mbappé et Lionel Messi n’ont pas participé à l’entraînement de veille de match au Camp des Loges. L’international français de 22 ans souffre d’une infection ORL et a de grandes chances de déclarer forfait.

❌ Mbappé & Messi not in training this morning. #PSG 🇫🇷🇦🇷 — PSGhub (@PSGhub) October 28, 2021

En ce qui concerne Lionel Messi, le doute est pour l’instant total au sujet de son absence à l’entraînement de ce jeudi. L’Argentin n’était pas sur la pelouse du Camp des Loges, ce qui laisse penser qu’il est lui aussi incertain pour la réception de Lille alors que le PSG se déplacera à Leipzig cinq jours plus tard. Pour le match contre les champions de France en titre, Mauricio Pochettino est d’ores et déjà privé d’Achraf Hakimi (suspendu) et de Marco Verratti (blessé et suspendu). L’entraîneur du Paris SG devrait en dire plus sur les joueurs à sa disposition pour ce match à l’occasion de sa conférence de presse prévue à 14 heures.