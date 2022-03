L1 : Le PSG plombé par les droits TV, le chiffre accablant

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le cabinet Deloitte a publié son étude « Football Money League » qui permet d’analyser la situation financière des clubs en fonction de leurs revenus. Une étude qui permet de situer le PSG par rapport aux cadors européens…

Manchester City a profité de l’année compliquée du FC Barcelone pour s’emparer de la première place des équipes ayant engrangé le plus de recettes. Fort d’un bilan très correcte malgré la situation sanitaire avec 644 millions d’euros de recette en 2021, le leader de la Premier League occupe la première place alors qu’il n’était que sixième la saison dernière. Le Real Madrid et le Bayern Munich complètent le podium. Et le Paris Saint-Germain dans tout cela ? Malgré son armada de stars et ses rentrées d’argent importantes grâce à ses contrat de sponsoring XXL, le PSG ne figure qu’à la sixième place. La faute, en grande partie, à des droits télévisuels bien inférieurs à ceux des clubs de Premier League, de Liga ou de Bundesliga.

Les droits TV de la Ligue 1 plombent le PSG

Le Paris Saint-Germain a limité la casse grâce à son excellent parcours en Ligue des Champions la saison dernière avec une demi-finale, ce qui lui a assuré des rentrées d’argent de la part de l’UEFA grâce aux primes de parcours et de droits TV. En revanche, les droits télévisuels du football français plombent le PSG dans ce classement. Et pour cause, en raison du fiasco de Mediapro puis du conflit entre les différents diffuseurs et la venue d’Amazon pour un prix bien inférieur à ce que Mediapro avait promis aux clubs de Ligue 1, le Paris Saint-Germain n’a touché que 201,8 millions d’euros grâce aux droits TV en 2021. Un montant ridicule qui place le PSG à la 17e place du classement des clubs ayant gagné le plus d’argent grâce aux droits TV de leur championnat. A titre de comparaison, Manchester City a gagné 119 millions d’euros supplémentaires grâce à l’explosion des droits TV par rapport à la saison précédente quand le PSG n’a amélioré ses recettes en la matière de seulement 52 millions d’euros…