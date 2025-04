L'UEFA et Arsenal mettent le PSG KO

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir en demi-finale aller de Ligue des champions, le PSG se déplace du côté de Londres pour y défier Arsenal. Le club de la capitale pourra compter sur ses supporters, même si ces derniers viennent de faire face à un terrible coup dur.

Le PSG sera très attendu ce mardi soir pour sa demi-finale aller de Ligue des champions face à Arsenal. Les joueurs de Luis Enrique comptent faire un grand match et répondre aux dernières critiques à leur sujet. Le club de la capitale devra compter sur sa grande force collective et ses individualités. Aussi, le PSG espère entendre ses supporters chanter à l'Emirates, sachant qu'Arsenal a tout fait pour mettre des bâtons dans les roues parisiennes. En effet, les Gunners ont récemment refusé au club parisien la possibilité de faire venir 3000 fans dans leur enceinte. De quoi agacer fortement les champions de France, qui avaient débuté des démarches auprès de l’UEFA et des autorités locales pour changer la donne.

Arsenal gagne une bataille importante face au PSG

Cependant, le Paris Saint-Germain n'aura pas gain de cause puisque selon les informations de RMC, le parcage parisien restera bloqué à 2500 places pour le déplacement à Arsenal. Pour rappel, lors de l'affrontement entre les Gunners et Paris lors de la phase de groupes, 3000 amoureux du PSG étaient bien présents en tribunes sans que cela n'entraine de problèmes. Le média rajoute que les Franciliens sont très mécontents de la situation, eux qui auraient aimé compter sur tous leurs fans. L'UEFA n'a toutefois pas tranché, et cela a donc fait le jeu des dirigeants londoniens. Reste à savoir si cela sera une motivation de plus pour les hommes de Luis Enrique. Ces derniers arriveront en tout cas à Arsenal revanchards après leur défaite en Ligue 1 face à Nice, qui ne permettra pas aux Parisiens de terminer la saison invaincus en championnat.