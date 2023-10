L'excuse lunaire d'Ugarte sur la défaite du PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Pour son deuxième match en phase de poules de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a été totalement surclassé par Newcastle (4-1). Manuel Ugarte a tenté de trouver une excuse sur cette débâcle.

Pour son retour en Ligue des Champions, à St James Park, Newcastle a fait fort. Une victoire 4-1 contre le PSG. Depuis l'ère QSI, c'est la plus grosse défaite subie par Paris à ce stade de la compétition. Si certaines décisions arbitrales sont litigieuses, les Magpies ont bien lancé leur campagne de C1 avec 4 points pris en deux matchs disputés et pour le moment, la première place de ce groupe de la mort. Poussé par un public en fusion, Newcastle est parvenu à déjouer tous les pronostics, muselant le quatuor Mbappé, Ramos, Dembélé, Kolo Muani et transperçant les filets de Gianluigi Donnarumma à quatre reprises. Si le score peut paraître sévère, Manuel Ugarte estime que Newcastle a surperformé et que le public a largement contribué à cette victoire.

L'excuse douteuse d'Ugarte sur la disasterclass du PSG

« On s’attendait à faire un meilleur match, mais la différence a été très grande dans le jeu. Newcastle a très bien joué et a fait un bon pressing. Ils étaient très bien organisés. Ils avaient une grande détermination. On aurait pu faire un meilleur match. L’ambiance a influé sur le match. Newcastle est fort à domicile. Ça n’a pas été notre meilleur match. On aurait pu faire plus. Le score reste sévère. On aurait pu être plus agressif, on aurait pu faire preuve d’un meilleur état d’esprit, mais l’ambiance leur aura été favorable. Je pense qu’ils ont été un peu plus agressifs parce qu’ils faisaient leur retour à domicile en Ligue des champions et que ce n’est pas habituel pour eux. Ce n’est pas une critique. La vérité, c’est que l’ambiance les a aidés. Je pense que nous aurions pu faire plus en termes d’attitude et sur le plan individuel, mais ce sont des matchs qui arrivent parfois » s'est exprimé le milieu de terrain parisien au micro de RMC Sport. Le joueur de 22 ans considère que cette défaite est à mettre au crédit des supporters, heureux de retrouver la Ligue des Champions. Une excuse qui ne va pas remettre en cause la prestation catastrophique du PSG.