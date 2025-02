L’avocate de Mbappé humilie le PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Encore et toujours en conflit avec le Paris Saint-Germain à cause de salaires et de primes impayés dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé a reçu le soutien de son avocate.

Désormais loin du club de la capitale française, sachant qu’il a retrouvé le sourire au Real Madrid avec un triplé décisif contre Manchester City en barrages de la Ligue des Champions mercredi, Kylian Mbappé n’en a pas encore fini avec le PSG. Il faut dire qu’il attend toujours que son ancien club lui verse les 55 millions d’euros réclamés de salaires et de primes impayés. Ces dernières heures, Mbappé a d’ailleurs reçu une mauvaise nouvelle dans ce dossier, sachant que la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a jugé irrecevable le recours de l'attaquant effectué le 11 février dernier. Une nouvelle qui ne plaît pas au clan Mbappé, qui réfute tout accord passé avec ses dirigeants en août 2023. D’après le club parisien, Mbappé se serait engagé, à l’époque, à renoncer à 55 ME s’il venait à partir libre en fin de saison, ce qui a bien été le cas. Sauf que ce potentiel accord financier, passé au moment où Mbappé refusait de prolonger son bail à Paris, n’a jamais été validé par l’international français. Ce que confirme son avocate Delphine Verheyden, de nouveau critique à l’égard des dirigeants parisiens.

« Je pense que le PSG manie la pensée magique »

L'avocate de Kylian Mbappé conteste l'existence d'un accord passé avec le PSG en août 2023 sur ses salaires et primes impayés



« En droit du travail, la loi exige que, pour modifier la rémunération ou la durée d'un contrat, un avenant soit signé. Le règlement du football exige en plus que cet avenant soit homologué dans les 15 jours de sa signature. Lorsque les choses ne se déroulent pas ainsi, les règlements du football prévoient que toutes les discussions sont nulles et non avenues. Je pense que le PSG manie la pensée magique. C'est ce qu'on fait lorsque l'on se dit “Si j'y crois très, très, très fort, ça va arriver”. Et on n'est pas devant un club de division d'honneur qui ne maîtrise pas les règlements. Il manque le troisième tiers de la prime de signature, qui correspond en brut à 36,66 millions d'euros. Puis avril, mai, juin, pas de salaire et pas de prime d'éthique. Donc, il manque en salaire 18,75 millions d'euros, ce qui nous amène aux fameux 55 millions d'euros », a détaillé, auprès de l’AFP, l’avocate de Mbappé, qui n’exclut pas d'engager une procédure aux prud'hommes pour tenter d’avoir gain de cause dans cette affaire.