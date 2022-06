L’autre plan du PSG pour se venger du Real Madrid

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déterminé à s’offrir la pépite de Palmeiras Endrick, le Real Madrid craint la concurrence du Paris Saint-Germain sur ce dossier. La Maison Blanche sait que sa tentative pour arracher Kylian Mbappé a provoqué la colère du champion de France. Et que les Parisiens se vengeront par tous les moyens.

La politique du Real Madrid n’a pas changé. Depuis quelques années, le club dirigé par Florentino Pérez se penche essentiellement sur de jeunes joueurs à très fort potentiel. Cette stratégie avait notamment permis d’attirer l’ailier Vinicius Junior, désormais indiscutable dans le onze de l’entraîneur Carlo Ancelotti. En réussite, la Maison Blanche aimerait donc reproduire l'opération avec le jeune talent Endrick. Décrit comme un véritable phénomène, l’attaquant de 15 ans intéresse déjà de nombreux cadors en Europe.

🇧🇷 Le but d'Endrick contre l'Angleterre avec le Brésil lors du Tournoi de Montaigu.



Petit crack, qui confirme tout ce qu'on a pu voir avec Palmeiras !pic.twitter.com/7ZWTAaqk4z — NiZZague (@Nizzague) April 18, 2022

En plus du Real Madrid, on parle notamment du FC Barcelone et de Manchester City parmi les courtisans de la pépite de Palmeiras. Mais le concurrent le plus redoutable aux yeux des Merengue, c’est surtout le Paris Saint-Germain, prévient le média Defensa Central. Alors que le vainqueur de la Ligue des Champions espère finaliser un accord avec Endrick, et le laisser à Palmeiras jusqu’à sa majorité, la puissance financière et la détermination des Parisiens font peur au sein de la direction madrilène.

Après Tchouaméni, le PSG risque de récidiver

Car en interne, on sait pertinemment que le Paris Saint-Germain, malgré la prolongation de Kylian Mbappé, n’a toujours pas digéré la tentative du Real Madrid auprès de l’attaquant français. Les propriétaires qataris, réputés rancuniers, risquent de tout faire pour se venger. Et comme les meilleurs Merengue possèdent des clauses libératoires hors de portée, la solution pourrait être de chiper les cibles du champion d’Espagne. Voilà pourquoi le Real Madrid s’attend à un assaut du Paris Saint-Germain pour le tout jeune Brésilien, surtout après son échec avec le Monégasque Aurélien Tchouaméni, sur le point de s’installer dans la Maison Blanche.