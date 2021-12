Kylian Mbappé, une mauvaise surprise à Madrid ?

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble parti pour rejoindre librement le Real Madrid l’été prochain. Mais en Espagne, certains commencent à se demander si les Merengue ont vraiment intérêt à recruter l’attaquant français, dont le profil ne serait pas aussi utile que celui d’Erling Haaland.

Si Kylian Mbappé prend soin de garder toutes les portes ouvertes, y compris celle qui mène à une prolongation au Paris Saint-Germain, ses intentions paraissent de plus en plus claires. L’attaquant de 22 ans devrait bien partir libre l’été prochain et réaliser son rêve de signer au Real Madrid. Ainsi, le Français rejoindrait un projet dont il serait la tête d’affiche. Mais ce que Kylian Mbappé n’avait sûrement pas prévu, c’est que la presse espagnole émette des doutes sur la pertinence de son arrivée.

En effet, quelques observateurs constatent que Vinicius Junior prend une nouvelle dimension sur le couloir gauche du Real Madrid, celui que le Parisien a tendance à occuper.Du coup, un débat a été lancé dans une émission de la Cadena SER. « A l'heure actuelle, Vinicius est titulaire indiscutable au Real Madrid parce qu'il l'a mérité, a commenté le journaliste Anton Meana. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu un joueur qui fasse autant lever le public de Santiago Bernabéu. Les gens vont au stade pour le voir et prennent du plaisir grâce à lui. Pour jouer le mercredi (en Ligue des Champions, ndlr), Vinicius est meilleur que Mbappé. »

Haaland, un meilleur profil pour le Real ?

Et comme son confrère Julio Pulido, qui se demande s’il « ne vaudrait pas mieux oublier Mbappé et recruter Haaland pour l'associer à Vinicius », Jesus Gallego encourage la Maison Blanche à privilégier la piste de l’attaquant du Borussia Dortmund. « Mbappé serait incontestablement un joueur que les gens apprécieraient. Mais perdre Vinicius en tant qu'ailier gauche serait un pas un arrière, a prévenu le spécialiste. Il est très jeune et il est heureux. Le Real Madrid réglerait beaucoup mieux son problème de but avec Haaland qu'avec Mbappé. » Reste à savoir si les dirigeants madrilènes partageront cette réflexion. Ou s’ils tenteront tout simplement de recruter les deux attaquants.