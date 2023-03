Kylian Mbappé : Riolo contre les influenceurs, c'est la MMA au PSG !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé a marqué un peu plus l'histoire du PSG ce samedi soir en devenant seul meilleur buteur de l'histoire du club avec désormais 201 buts au compteur. Un record qui fait beaucoup parler et un vieux dossier est ressorti à l'encontre de Daniel Riolo.

Le PSG a fait le travail ce samedi soir en Ligue 1 face au FC Nantes au Parc des Princes. Un succès 4 buts à 2 précieux avant la rencontre retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Pour sublimer la soirée francilienne contre les Canaris, Kylian Mbappé a inscrit un but en toute fin de rencontre, lui permettant de devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 201 buts, à seulement 24 ans. Pourtant, il y a quelques mois à peine, Mbappé faisait pas mal parler dans la capitale. Son comportement sur le terrain en faisait pester plus d'un. C'est notamment le cas de Daniel Riolo, qui avait indiqué sur l'antenne d'RMC qu'un joueur comme Son Heung-min (Tottenham) serait tout aussi intéressant pour le collectif du PSG.

Mbappé et le PSG, Riolo n'en démord pas

Hum je maintiens ça évidemment si on veut bien comprendre le propos et le contexte du moment et pas être un lèche boule du club comme toi et tous ces sites parasites … allez va cirer des pompes et tais toi — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 5, 2023

Forcément, après le record de Mbappé avec le PSG, certains ont ressorti les dossiers. C'est le cas du compte La Source Parisienne, qui n'a pas manqué de troller Daniel Riolo sur Twitter, repostant sa sortie sur RMC avec comme commentaires en plus : « Pour moi Mbappé n’est pas hors du commun. IL N’EST PAS HORS DU COMMUN. Je disais l’autre fois tu prends Son à sa place tu ne perds pas au change " 4 mars 2023 : Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l’histoire du PSG à 24 ans " SALUTATIONS DISTINGUÉES ». De retour sur Twitter après une longue absence, Daniel Riolo n'a pas laissé passer l'occasion de répondre, avec des mots assez cinglants : « Hum je maintiens ça évidemment si on veut bien comprendre le propos et le contexte du moment et pas être un lèche boule du club comme toi et tous ces sites parasites … allez va cirer des pompes et tais toi ». Depuis quelque temps déjà, Daniel Riolo part au front contre certains supporters du PSG, qui défendent le club aveuglement selon lui alors que les résultats et les comportements ne suivent pas toujours.

Et le polémiste de RMC va même plus loin, expliquant depuis longtemps que certains comptes étaient tout simplement sponsorisés par la direction du club parisien pour s'attaquer aux critiques, contre quelques offrandes, likes ou moyens financiers. Une guerre de longue haleine, même si la comparaison entre Heung-min Son et Kylian Mbappé fait quand même mal avec le recul.