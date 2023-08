Kylian Mbappé menace directement le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Mis à l’écart pendant la préparation estivale, Kylian Mbappé ne disputera sans doute pas le début de saison avec le Paris Saint-Germain. Mais l’international français ne compte pas se laisser faire et prévoit une contre-attaque sur le terrain juridique.

A moins d’un incroyable rebondissement, il n’y aura pas de réconciliation entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Le club de la capitale souhaite absolument se débarrasser de son attaquant qui refuse de prolonger. Pour y parvenir, la direction francilienne l’a privé de tournée en Asie, et ne compte pas le réintégrer à l’approche de la reprise du championnat. Le Français devrait donc manquer les premières journées de Ligue 1, voire plus encore si le Paris Saint-Germain met ses menaces à exécution.

Le scénario n’est pas à exclure tant le Qatar semble déterminé sur ce dossier. On parle même d’une possible plainte auprès de l’UEFA pour dénoncer le Real Madrid, accusé d’avoir conclu un pré-accord avec Kylian Mbappé, dans le dos des Parisiens, en vue d’une arrivée libre l’été prochain. Le Paris Saint-Germain devra néanmoins se méfier. Le capitaine de l’équipe de France n’est pas du genre à se laisser faire et prépare déjà une contre-attaque sur le terrain juridique.

Le PSG devra réintégrer Mbappé sinon...

En effet, le média espagnol Defensa Central croit savoir que Kylian Mbappé et son entourage prévoient d’attaquer le Paris Saint-Germain en justice si l’ancien Monégasque n’est pas réintégré au groupe de Luis Enrique à partir du 4 septembre. Les clubs ont effectivement pour obligation de mettre un terme aux mises à l’écart de joueurs professionnels après la fermeture du mercato. On peut penser que le pensionnaire du Parc des Princes, si Kylian Mbappé venait à rester, ne se mettrait pas à la faute. Mais d’ici là, les dirigeants feront tout leur possible afin d’obtenir son transfert cet été.