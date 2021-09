Kylian Mbappé : Macron, Neymar et Messi appelés au secours !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain n'a pas abdiqué concernant une possible prolongation de Kylian Mbappé, même si ce dernier semble avoir décidé de partir au Real Madrid. Le vice-champion de France va sortir des atouts XXL.

Les supporters du Real Madrid ont pris un KO le 31 août dernier lorsque Josep Pedrerol, après un ultime tic-tac, a reconnu que malgré ses prévisions Kylian Mbappé ne serait pas un joueur de la Casa Blanc cette saison. Sans que l’on sache réellement si Florentino Perez était réellement prêt à mettre plus de 200 millions d’euros sur la table pour arracher Mbappé au Paris Saint-Germain, l’Emir du Qatar, décideur dans ce dossier, avait lui prévenu Nasser Al-Khelaifi qu’il fallait refuser toutes les offres qui arriveraient cet été pour la star française du PSG. Résultat, Kylian Mbappé est toujours en Ligue 1, mais il est désormais entré dans l’ultime année de son contrat et pourra signer où il le souhaite en janvier prochain.

Kylian Mbappé 2024, le projet du PSG

Cependant, ce scénario de rêve pour le Real Madrid pourrait tourner au cauchemar si des fois le Paris Saint-Germain parvenait à prolonger Kylian Mbappé, ce qui pour l’instant n’est pas dans les tuyaux. L’international tricolore, d’un mutisme absolu durant la totalité du mercato, a refusé plusieurs offres du PSG, et certains observateurs pensent que pour Mbappé les jeux sont faits et sa volonté de signer chez les Merengue est ferme et définitive. Du côté de Madrid on est donc confiant, même si Marca annonce quelques sueurs froides pour Florentino Perez dans les semaines qui viennent sur ce sujet qui a déjà bien agacé le boss madrilène guère habitué qu'on lui résiste dans les dernières heures du mercato.

Le quotidien sportif, proche du Real Madrid, explique que les dirigeants du Paris Saint-Germain vont revenir à la charge en octobre afin de prolonger Kylian Mbappé de deux ans de plus. Et pour se donner des atouts supplémentaires, Nasser Al-Khelaifi souhaite s’appuyer sur différents leviers, et surtout plusieurs personnes influentes. Et pour cause, le PSG aimerait avoir le soutien d’Emmanuel Macron, pourtant supporter de l’OM, le Président de la République, selon Marca, souhaitant que Mbappé reste en France pour servir d’exemple aux jeunes. Un message le chef de l’état aurait déjà fait passer lors de son passage à Clairefontaine avant l’Euro.

De même, Paris veut que Neymar et Lionel Messi fassent comprendre qu’ils comptaient sur lui pour booster le club de la capitale. Autre « outil » du Paris Saint-Germain dans l’opération « prolongation de Mbappé », le fait que le PSG investisse dans les associations soutenues par le joueur. De même, tout comme Paris l’avait fait avec Neymar en 2018, le Qatar pourrait devenir un sponsor majeur personnel du champion du monde français via un contrat colossal. Enfin, Marca affirme que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi espèrent pouvoir compter sur le soutien ferme des supporters du PSG. Après les sifflets du premier match, lors de l’annonce des compositions, les fans du Paris SG ont fermement soutenu Kylian Mbappé lors du déplacement à Reims et le vice-champion de France souhaite que ce soutien populaire s’intensifie encore afin de ne pas repousser le joueur, bien au contraire.