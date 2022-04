Kylian Mbappé au Real, cet indice qui fait très mal au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’avenir de Kylian Mbappé suscite tous les fantasmes en Espagne, où l’on guette le moindre indice envoyant la star du PSG au Real Madrid.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris sa décision alors que le Real Madrid rêve d’en faire la tête de proue de son équipe à partir de la saison prochaine. Les discussions se poursuivent entre l’entourage de Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid et pour l’heure, le suspense est total. En Espagne, on continue d’être relativement confiant quant à la signature du champion du monde 2018 au Real Madrid. Du côté des médias, on est surtout à l’affût du moindre indice et en cette fin de semaine, c’est El Chiringuito qui a récolté des éléments laissant penser que Kylian Mbappé va s’engager en faveur du Real Madrid.

😳"Van a EMPEZAR las OBRAS en la CASA en la que VIVIRÁ MBAPPÉ en MADRID"😳



👉¡Ojo a lo que cuenta @Velascotb en #ChiringuitoMbappé!👈 pic.twitter.com/pJfFM8WW4U — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 27, 2022

Des travaux dans la maison de Mbappé à Madrid

En effet, selon le journaliste Edu Velasco, de très lourds travaux ont été réalisés dans la maison de Kylian Mbappé à Madrid. Il y a quelques mois, la famille de l’attaquant du PSG avait acheté une demeure dans la capitale espagnole, ce qui avait déjà suscité l’enthousiasme des médias et des supporters du Real Madrid. Une étape supplémentaire est franchie avec le début des travaux dans la maison en question, ce qui laisse croire aux médias espagnols que Kylian Mbappé souhaite que son futur chez lui soit à son goût rapidement. En attendant de savoir si cet indice immobilier a du sens et si Kylian Mbappé s’engagera bien au Real Madrid cet été, Guti s’est exprimé au sujet de l’attaquant du PSG dans l’émission El Chiringuito. Et pour l’ancien milieu de terrain espagnol du Real Madrid, la tendance est bien à ce que Kylian Mbappé rejoigne le Real. Guti estime que s’il souhaitait rester au PSG, Kylian Mbappé aurait déjà prolongé son contrat, ce qui n’est toujours pas le cas à deux mois de l’expiration de celui-ci.

Mbappé ne veut pas se faire siffler au PSG

Le suspense est en tout cas maintenu, même si en Espagne, on ne doute pas une seconde que tout cela est artificiel. Kylian Mbappé, conscient de sa belle image auprès des supporters du PSG, n'a pas envie de terminer son aventure sous les sifflets, et ménage ainsi tout le monde en laissant son choix trainer. Mais malgré les efforts du PSG, son avenir est au Real Madrid pour tous les suiveurs espagnols de ce dossier. En France bien évidemment, les versions sont plus partagées, même si c'est toujours la Maison Blanche de son ami Karim Benzema qui tient la corde.