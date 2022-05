Kylian Mbappé à Madrid, un premier problème dans le vestiaire

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Kylian Mbappé a fait une première annonce au sujet de son avenir. Son avenir semble plus au Real Madrid qu'au PSG, mais il va falloir encore patienter avant de connaître son choix.

Kylian Mbappé n’a pas dévoilé dimanche soir s’il allait signer au Real Madrid ou s’il allait prolonger au Paris Saint-Germain. En revanche, le champion du monde 2018 a confirmé que sa décision était prise et qu’elle serait annoncée avant le prochain rassemblement de l’Equipe de France. « Je vais l’annoncer très rapidement, bien avant le prochain match de l’Equipe de France. C'est quasiment terminé. Est-ce que mon choix est fait ? Oui » a lancé Kylian Mbappé, autour de qui le suspense est toujours entier mais va bientôt prendre fin. Fort logiquement, les propos lancés par Kylian Mbappé lors de la cérémonie des Trophées UNFP ont enflammé l’Espagne, où l’on guette et annonce depuis des mois la signature du n°7 parisien au Real Madrid.

Mbappé, sa communication interroge en Espagne

Sur l’antenne de la Cadena SER, les avis tranchés ont fusé après la sortie médiatique de Kylian Mbappé. Le chroniqueur Jesús Gallego a par exemple confié qu’il ne comprenait pas bien la stratégie de communication de Kylian Mbappé. Convaincu que l’attaquant parisien va signer au Real Madrid, Jesús Gallego se demande pourquoi l’ancien Monégasque laisse espérer le PSG alors qu’il aurait décidé de ne pas prolonger dans la capitale française. « S’il a pris sa décision, je ne pense pas que ce soit une bonne conduite de donner de l’espoir au PSG pendant deux semaines. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça » s’est interrogé le journaliste, convaincu que Kylian Mbappé va signer au Real Madrid mais qui ne comprend pas le plan du joueur en faisant espérer ainsi le Paris SG jusqu’à la fin de la saison.

Benzema jaloux du salaire de Mbappé au Real ?

De son côté, le chroniqueur Jordi Martí se projette déjà vers l’aventure de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et tandis que le duo qu’il va former avec Karim Benzema fait déjà frétiller l’Espagne, le consultant de la Cadena SER a néanmoins un gros doute sur l’équilibre du vestiaire madrilène alors que Karim Benzema, probable futur Ballon d’Or, perçoit 11 millions d’euros nets par an tandis que Kylian Mbappé pourrait débarquer avec un salaire record supérieur à 50 millions d’euros par an. « Comment va prendre Benzema, qui va gagner le Ballon d’Or, que Mbappé va arriver avec un salaire nettement supérieur au sien ? Ce salaire peut créer des tensions dans le vestiaire, ce ne va pas être une mince affaire à gérer pour Ancelotti » a lancé le consultant, qui prévient le Real Madrid. Avec la probable venue de Kylian Mbappé, l’équilibre du vestiaire sera menacé. Même si sur le terrain, les Merengue seront indéniablement plus forts.