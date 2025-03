Kvara évite la crise de nerfs, merci le PSG

Dans : PSG.

Le PSG sera attendu au tournant ce mercredi soir en Ligue des Champions face à Liverpool. C'est également le cas pour Khvicha Kvaratskhelia, récemment arrivé dans la capitale en provenance du Napoli.

Le Paris Saint-Germain sait qu'il joue gros face à Liverpool lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale a néanmoins des arguments assez conséquents à faire valoir. Parmi eux : Khvicha Kvaratskhelia. L'ancien joueur du Napoli n'est pas venu au Paris Saint-Germain pour faire de la figuration. L'un de ses rêves est de remporter la Ligue des champions et il compte bien faire une grosse performance contre les Reds. Son départ reste néanmoins en travers de la gorge de pas mal de personnes à Naples. Pour autant, son transfert au mois de janvier était logique pour Massimo Mauro.

Kvaratskhelia, Naples doit s'en contenter

Lors de quelques mots échangés avec La Gazzetta dello Sport, l'ancien de la Juve ou encore du Napoli a en effet indiqué concernant la vente de Kvara au PSG : « Ce n’est pas pour aller à contre-courant mais la vente de Kvara était la bonne chose à faire. Il était impossible pour Naples de renoncer à tout cet argent. 75 millions d'euros, c'est beaucoup, vraiment beaucoup. Ne pas le vendre aurait pu créer une crise de gestion avec le joueur, qui aurait pu être insatisfait pendant six mois de ces occasions perdues de ne pas rejoindre le PSG. Si vous ne trouvez pas d’alternative adaptée, il devient inutile de gaspiller de l’argent. Pour bien le remplacer, tu aurais dû avoir un joueur proche de sa qualité. Mais puisqu'il n'y en avait pas, il aurait fallu réinvestir. En juin, il y aura un mercato plus long ». Sans Kvara, le Napoli s'en sort toujours en Serie A et a surtout évité une énorme crise de nerfs, laquelle aurait sans doute éclaté en gardant le Géorgien contre son gré. Le club lutte pour le titre et pointe à la deuxième place du classement, à un point derrière l'Inter.