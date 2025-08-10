Kolo Muani rend fou le PSG

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le feuilleton Randal Kolo Muani n’est pas près d’être terminé sur ce mercato. Le Paris Saint-Germain est toujours en discussion avec la Juventus de Turin pour un nouveau prêt payant assorti d’une option d’achat. Le joueur ne pense qu’à rejoindre le club du Piémont et snobe les offres de Premier League.

Des jours, voire des semaines, que Randal Kolo Muani cherche à connaître son avenir. Le joueur du Paris Saint-Germain a retrouvé de la confiance du côté de la Juventus lors d’un prêt cet hiver. Avec dix réalisations toutes compétitions confondues, l’international français (31 sélections, neuf buts) a convaincu les dirigeants turinois de tenter de le signer. Mais après d’âpres négociations, statu quo. La Juventus ne répond pas aux exigences du club de la capitale. De son côté, le vainqueur de la Ligue des champions attend des offres d’autres clubs pour faire monter les enchères. Cette semaine, des écuries de Premier League pointent le bout de leur nez, mais Kolo Muani n’échange pas avec eux.

Kolo Muani snobe la Premier League

🚨⚪️⚫️ Juventus mantain their confidence to get Randal Kolo Muani deal done this month.



Randal, only talking to Juventus as mentioned this week: zero ongoing with Newcastle and Spurs so far. pic.twitter.com/YcDH9K3o44 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025

Selon Fabrizio Romano, le joueur français ne parle exclusivement qu’à la Juventus de Turin. Aucune discussion n’est en cours entre le joueur et les clubs de Premier League intéressés comme Newcastle ou encore Tottenham. Le spécialiste du mercato précise que la Juventus reste confiante de son côté pour faire signer l’attaquant parisien. Il ne reste désormais que 20 jours pour débloquer les négociations. De son côté, le Paris Saint-Germain ne compte pas sur l’ancien joueur de Francfort pour l’exercice à venir et rêve d'une issue avec une option définitive, quelque soit le club concerné. Fabrizio Romano précise que le club du Piémont compte conclure l’accord ce mois-ci avec le vainqueur de la Ligue des champions. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain lâchera du lest dans ses demandes, ou si la Juventus augmentera son offre pour le Français.