Kolo-Muani ou Osimhen, le PSG ne doit pas hésiter

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un avant-centre dans l’optique du prochain mercato estival, le PSG a coché les noms de Kane, Osimhen et Kolo-Muani.

L’été sera chaud au Paris Saint-Germain, où les chantiers sont nombreux pour le coordinateur sportif Luis Campos. Le Portugais doit gérer tous les retours de prêt et son objectif est d’alléger la masse salariale du club. De nombreux indésirables seront donc invités à trouver une porte de sortie. En parallèle, l’état-major du PSG veut se renforcer à des postes clés. En défense centrale, au milieu de terrain et au poste d’avant-centre par exemple. En attaque, trois pistes sont creusées : Harry Kane (Tottenham), Victor Osimhen (Naples) et Randal Kolo-Muani (Francfort).

Jérôme Rothen milite pour Kolo-Muani au PSG

Financièrement, toutes ces pistes se valent et devraient dépasser les 100 millions d'euros. Ce n’est donc pas le critère économique qui fera la différence mais bien le profil du joueur et sa capacité à s’acclimater au PSG. Sur ce dernier point, Randal Kolo-Muani a des garanties que n’apportent pas les autres selon Jérôme Rothen. Sur l’antenne de RMC, l’ex-milieu de terrain de Paris a milité en faveur de la venue de l’international tricolore dans la capitale française.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RKM (@r_kolomuani)

« Il est international français, il est né en région parisienne, il y a des connexions qui se font forcément avec la tête d’affiche, c’est à dire Kylian Mbappé. Il faut faire en sorte que Kolo Muani soit là s’il a envie, si cela est réciproque. Il ne faut pas s’en priver. Si le PSG a les moyens financiers de l’attirer parce que cela va coûter quand même beaucoup d’argent » a analysé Jérôme Rothen au sujet de la potentielle venue de Randal Kolo-Muani au Paris Saint-Germain.

Kolo-Muani plutôt que Kane ou Osimhen ?

« Si le PSG est capable de les mettre, il faut les mettre. Ils sont capables apriori de les mettre sur Victor Osimhen ou sur Harry Kane. Autant privilégier une piste française, un attaquant français. Tu vas remettre de l’identification au PSG parce que lorsque tu es né en région parisienne, je ne suis pas certain, surtout pour cette génération, qu’il soit supporter de Marseille. Tu es vraiment ancré Paris Saint-Germain. Tout cela fait que, en plus du talent du joueur, moi je vais sur Kolo Muani » a conclu le consultant de RMC, pour qui le PSG ne doit pas hésiter entre « RKM », Harry Kane et Victor Osimhen en fonçant sur l’ancien buteur de Nantes.