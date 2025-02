Kolo Muani, le PSG s'énerve et fait craquer la Juve

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Une fois de plus auteur d’un très bon match avec la Juventus contre l’Inter dimanche, Randal Kolo Muani a conquis tout le monde en Italie. Mais le PSG s’agace face au faible montant proposé par la Vieille Dame pour le conserver la saison prochaine.

Prêté par le Paris Saint-Germain à la Juventus Turin cet hiver, Randal Kolo Muani cartonne en Italie. Déjà auteur de plusieurs buts, l’international français s’est immédiatement imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux de Thiago Motta. L’entraîneur italien l’a fait savoir à ses dirigeants, il veut absolument conserver l’attaquant prêté par le PSG la saison prochaine. Pour cela, la Juventus Turin aimerait un second prêt en 2025-2026 avec une option d’achat dépassant à peine les 40 millions d’euros.

💎 La classe di Kolo Muani.

🧊 La freddezza di Chico Conceição. #JuveInter viene decisa così: pic.twitter.com/hlD1cWda1S — Lega Serie A (@SerieA) February 17, 2025

Une offre honteuse pour le Paris Saint-Germain, qui s’est énervé en menaçant la Juventus Turin de mettre un terme aux négociations selon la presse italienne. Un ultimatum qui a visiblement porté ses fruits, si l’on se fie aux informations de Tutto Mercato Web. Le média transalpin indique que la Juve, qui ne souhaite surtout pas perdre « Kolo », va revoir son offre à la hausse dans les prochaines semaines avec en tête l’objectif de conserver l’attaquant français dans son effectif.

La Juve va revoir son offre à la hausse

Les dirigeants turinois envisagent à présent un prêt payant de plusieurs millions d’euros avec une option d’achat à hauteur de 50 millions d’euros, ce qui représenterait un total déjà plus correct pour la direction parisienne. Reste que le PSG peut espérer une somme plus importante venue de l’Angleterre pour Kolo Muani après son bon prêt à la Juve, d’autant que des clubs tels que Chelsea, Arsenal ou Manchester United étaient intéressés cet hiver. Dans ce dossier, la position du joueur va néanmoins compter et la Juve sait qu’elle a un argument de poids dans les négociations à ce niveau. Epanoui à Turin, le buteur français de 26 ans ne veut plus partir, ce qui va obliger le Paris Saint-Germain à s’entendre avec le club bianconeri pour éviter un interminable feuilleton l’été prochain.