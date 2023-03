Kolo Muani au PSG, Man United calme Campos

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Très en vue dès sa première saison en Allemagne, Randal Kolo Muani pourrait faire l’objet d’un énorme transfert cet été. Le Paris Saint-Germain s’intéresse à l’attaquant de l’Eintracht Francfort également annoncé dans le viseur de Manchester United, prêt à miser gros sur l’international français.

Le Paris Saint-Germain prépare du lourd cet été. Le conseiller sportif Luis Campos, après deux mercatos frustrants, compte bien renforcer toutes les lignes avec des profils bien définis. Le Portugais espère notamment attirer de jeunes joueurs français déjà confirmés. Le complice de Christophe Galtier a en effet coché le nom de Randal Kolo Muani qui s’éclate dès sa première saison en Allemagne.

L’attaquant de l’Eintracht Francfort, arrivé libre l’été dernier, totalise déjà 11 buts et 12 passes décisives en Bundesliga. Et ses performances en Coupe du monde 2022 ne sont pas non plus passées inaperçues. Ses entrées en jeu avec l’équipe de France au Qatar, à commencer par son apparition en finale contre l’Argentine, ont marqué les esprits. Il n’est donc pas si étonnant de voir le Paris Saint-Germain s’intéresser à Randal Kolo Muani.

Le problème pour le club de la capitale, c’est qu’une autre écurie débarque sur ce dossier avec de gros moyens. Le quotidien allemand Bild nous apprend que Manchester United envisage aussi de recruter l’international tricolore. Le pensionnaire de Premier League serait même prêt à miser 120 millions d’euros pour l’ancien joueur du FC Nantes, après avoir privilégié un simple prêt du Néerlandais Wout Weghorst en janvier dernier.

Le PSG ne pourrait pas suivre

Autant dire que ce n’est pas une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. L’Eintracht Francfort, qui réclamerait 100 millions d’euros sur ce dossier, ne tarderait pas à accepter une telle proposition. De son côté, le champion de France en titre ne pourrait pas rivaliser à cause des limites imposées par le fair-play financier. Le journal L’Equipe indiquait récemment que les Parisiens ne disposaient que d’une enveloppe à 80 millions d’euros pour recruter, sans compter l’argent d’éventuelles ventes.